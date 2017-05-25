رامي زين الدين: عن قرار الإعدام شعبياً.. السويداء بين حكم (الأمير) وحكم القانون؟

رامي زين الدين: كلنا شركاء

أثارت قضية الاختطاف التي طالت الممرضة في مستشفى السويداء سماح قطيش جدلاً واسعاً بعد إعلان الأمير جهاد الأطرش بالتوافق مع وجهاء ورجال دين، الحكم على المتهم بالإعدام الشعبي، خارج سلطة القضاء، كنوع من الردع والتحذير لذوي السلوكيات المشينة.

ولعلّ هذه الحادثة تثير أسئلةً كثيرةً حول الوعي المجتمعي المتشكّل بفعل المتغيرات التي طرأت على البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث لقي قرار الإعدام الذي أعلنه “الأطرش” بحضور وموافقة شيوخ العقل، بعد إلقاء قوى محلية القبض على الجاني، تجاوباً وتشجيعاً شعبياً واسعاً.

وبرغم ما يحمل هذا القرار من منحىً قبلياً وانتقامياً يتنافى مع مفهوم القانون، بيد أنه لم يخلق من العدم، فالرأي العام اليوم يعيب على السلطة تقصيرها في وضع حدٍّ لفوضى الجرائم التي تتنشر كما النار في الهشيم، فضلاً عن تحميلها مسؤولية العديد من الجرائم إما بالمشاركة أو بالتواطئ، في منطقة، برغم التجاوزات الكثيرة، لكنها لا تزال تعتبر آمنة مقارنةً بغيرها، ولا تزال أجهزة “الأمن والقضاء” قائمة فيها.

السؤال الذي لا بدّ من طرحه يتعلّق بصوابية القرار الشعبي في إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم علاء نكد، _وهو من أبناء السويداء_، لا سيّما في ظل وجود سلطة مشكوك بمصداقيتها في الأصل.. والحديث هنا لا عن حكم “الإعدام” بحد ذاته، بل عن طريقة اتخاذه والجهة التي تبنّته.

يمكن القول أنّ القضاء القائم على الرغم من قلّة الثقة به وربما انعدامها أحياناً، لكنه يبقى خياراً أفضل من إحلال الأحكام العشائرية في معاقبة المجرمين، والخشية هنا من أن تتحول هذه الحادثة إلى ظاهرة تتكرر في المجتمع، فيلجأ الناس في السويداء، بحكم انتمائهم إلى عائلات، وتأثرهم بعادات وتقاليد محافظة، إلى مثل هذه الأساليب التي تؤسس لثقافة العشيرة.

لا شكّ أن لعائلة الممرضة، الضحيّة، الحق في مطالبة القضاء بإنزال أقسى العقوبات على الشخص المذنب وشركائه، وهذا (أي الاحتكام للقضاء) يحفظ للعائلة، كما غيرها، حقوق أفرادها، لأن أي عائلة معرضة لأن يرتكب أحد أبناءها جريمةً ما، فإذا كان الكل سيقتص خارج إطار القضاء فالمجتمع سيتحول إلى غابة، بشكلٍ يناقض مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

فإن كان الإعدام هو العقاب العادل الذي يستحقّه المذنب، ليكن ذلك عن طريق المحاكم المختصة، لا على الطريقة القبلية والعشائرية التي تعيدنا إلى زمن أكل عليه الدهر وشرب وأصبح من الماضي غير المأسوف عليه.

هذا الطرح قد يؤخذ عليه أنه يأتي في وقت يستفحل فيه الفساد في النظام الحاكم بكافة قطاعاته ومنها القضاء، وهذا مأخذٌ مشروعٌ ومحقٌ، لكن في ظل غياب بدائل قضائية أخرى، فالأفضل الاعتماد على ما هو موجود، وهنا يكمن الفرق بين قبول القوانين النافذة بصفتها ضامنة للحقوق، ولو نسبياً، وبين الاحتكام لأشكال فوضوية في إحقاق العدالة. وهذا بكل الأحوال لا يمنع من السعي لتغيير تلك القوانين وتطويرها وتطهيرها من كافّة أشكال الفساد.

ما حدث في السويداء يحاكي بشكل أو آخر، واقع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث قبل الناس هناك، مجبرين في الغالب، المحاكم الشرعية، كبديل للقضاء المدني في إدارة الجرائم والمنازعات بين الناس. وهو واقع فرضه سيطرة الفصائل الإسلامية التي تجاهلت وجود قضاة متخصصين في تلك المناطق. استخلاص العبر والدروس من التجارب المشابهة حاجّة ماسّة لزيادة الوعي، لا يجب تجاهلهاً أبداً.

الملاحظ في السويداء اليوم هو صعود أسهم الزعامات التقليدية، ومحاولتها، بعد غياب لعقود، إعادة هيبتها وتسيّدها للمجتمع، وهذا التحوّل الظاهر ينذر بخطورة التأثير السلبي لمثل هذه الظواهر، وتحديداً فيما يتعلّق بقبول الناس لعودة تلك الزعامات إلى الصدارة. لا سيّما في ظل غياب شبه تام لدور وتأثير النخب ذات التوجهات المدنية والليبرالية.

لقد أسلفنا أنه في ظلّ الدولة الفاسدة قد تكون المبادرات الشعبية أمراً مبرراً وضرورياً، كما في حالة حفظ الأمن والحماية، ومثال على ذلك ما يقوم به “رجال الكرامة” منذ ظهورهم على الساحة بقيادة الشيخ الراحل وحيد البلعوس، لكن هذه الجماعة على الرغم من حالة العداء مع أجهزة النظام، لكنّها لم تقدّم نفسها كبديل للسلطة القضائية.

من البدهيات في عصر المواطنة والدولة الحديثة أن العقوبات تستند على القانون الذي تطبّقه المحاكم المدنية، وعلى هذا فإنّ فرض أية عقوبات من جهات أخرى هو تجاوز للسلطة القضائية وتعدٍّ على الحريات.. فهل باتت السويداء اليوم تحت حكم “الأمير” بدلاً من حكم القانون؟!.