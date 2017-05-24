عشرات الغارات الجوية تستهدف درعا البلد

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدف الطيران الحربي الروسي ومروحيات النظام الأحياء المحررة من درعا البلد اليوم الأربعاء (24 أيار/مايو) بـ 44 غارةً وبرميلاً متفجراً، بالتزامن مع محاولات الميلشيات الموالية للنظام التقدم وسط حي المنشية.

وقال الناشط أحمد المصري، إن الطيران الحربي الروسي استهدف الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 22 غارة جوية، بينما استهدفت مروحيات النظام تلك الأحياء بـ 22برميلاً متفجرا، إضافة لاستهدافها بصواريخ (الفيل) والمدفعية الثقيلة.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن القصف الجوي جاء للتغطية على محاولات الميلشيات الموالية التقدم داخل الأحياء المحررة، ولاسيما ميلشيا (حزب الله)، التي باتت تتولى مهمة قيادة العمليات داخل حي المنشية.

وأشار إلى أن مجمل عدد الغارات والبراميل التي استهدفت المناطق المحررة في محافظة درعا خلال الساعات الـ 48 الماضية وصل إلى 109، كان نصيب الأحياء المحررة من درعا البلد 55 غارة من الطيران الروسي و50 برميلاً متفجراً من مروحيات النظام، بينما استهدفت مروحيات النظام بلدة إبطع بريف درعا بأربع براميل متفجرة.

وبدوره، قال الناشط عبد الرحمن الزعبي إن قوات النظام والميلشيات الموالية لا تزال عاجزة عن تحقيق أي تقدم على الأرض، لليوم الثالث على التوالي من هجومها، وذلك عقب شنها الهجوم المعاكس على مواقع كتائب الثوار في حي المنشية، على الرغم من استمرار سريان اتفاق مناطق خفض التصعيد الأربع.

وأضاف الزعبي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عدد القتلى من قوات النظام والميلشيات الموالية خلال الأيام الماضية تجاوز 20 قتيلاً، بينهم خمسة ضباط، إضافة لعشرات الجرحى.