الطيران الحربي يرتكب مجزرةً بحق نازحين في ريف الرقة الغربي

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 13 نازحاً من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وأصيب آخرون بجروح، أمس الثلاثاء 23 أيار/مايو، إثر غاراتٍ جويةٍ استهدفت قرية البارودة التابعة لمدينة المنصورة في ريف الرقة الغربي.

وأفادت صفحة “السخنة الحدث” بأن الطيران الحربي التابع للنظام استهدف منزل “إبراهيم النايف الحاج”، ومنزل “سعيد الجرداوي”، ومنزل “أبو علي الجرداوي”، ومنازل جيرانهم من أهالي البارودة، ما تسبب بتدمير المنازل المذكورة بالكامل فوق رؤوس ساكنيها، ومقتل 13 مدنياً من أبناء مدينة السخنة النازحين، وإصابة آخرين بجروح.

كما قضى أربعة مدنيين اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي شمال مزرعة حطين قرب مدينة الرقة، ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” أسماء الضحايا وهم: (طه حج محمود الحميدي وزوجته ربا العجيل الأسعد، الطفلة رزان طه الحميدي، الطفلة ليان طه الحميدي).

أسماء ضحايا مجزرة البارودة:

1- ابراهيم النايف الحاج

2- عفرة الخليفة الحاج زوجة ابراهيم النايف

3- فاطمة ابراهيم النايف الحاج العمر 30 سنة

4- فوزة محمد عواد العرب زوجة صدام ابراهيم النايف الحاج

5- الطفلة غزلان صدام النايف الحاج – 9 سنوات

6- الطفل ابراهيم صدام النايف الحاج – 7 سنوات

7- الطفلة روز صدام النايف الحاج – 4 سنوات

8- الطفلة أحلام صدام النايف الحاج – سنتان

9- الطفلة أنغام صدام النايف الحاج – سنتان توأم مع أحلام

10- محمد احمد النايف الحاج

11- حمود الزند

12- زوجة حمود الزند الأولى

13- زوجة حمود الزند الثانية