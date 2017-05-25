انحسار مياه بحيرة الرستن يكشف عن مبنى أثري في قعرها

Posted on 2017/05/25Posted in: أخبار محلية

كلنا شركاء: رصد

كشف انحسار مياه بحيرة الرستن في ريف حمص الشمالي، عن بناءٍ أثريٍ في قعر البحيرة.

ورجّحت وكالة “قاسيون” التي نشرت صوراً للبناء، أن يكون البناء مصنعاً لإنتاج الطاقة بناه الفرنسيون، وتوقف عن العمل فيما بعد، وعندما تم بناء السد في خمسينيات القرن المنصرم، غمرت المياه المعمل، ليعود ويظهر بعد عشرات السنوات، مع وصول المياه لأدنى مستوى لها.

وحُرم الفلاحون من إمكانية سحب المياه من البحيرة، بعد انحسارها، نتيجة فتح النظام لفتحات سد الرستن التي تقع تحت سيطرته، وزادت معاناة المدنيين والفلاحين في ريف حمص الشمالي، الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من 4 سنوات، نظراً لشح مياه البحيرة.






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