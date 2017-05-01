الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة أول أيام رمضان

في ظاهرة تتكرر مرتين سنوياً وتوافق هذه السنة ظهر اليوم الأول من الشهر الكريم

كلنا شركاء: ربيع السكري- الأناضول

يشهد، السبت المقبل، أول أيام شهر رمضان المقبل، وفق الحسابات الفلكية، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، التي تتكرر مرتين سنوياً.

جاء ذلك في بيان لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر (حكومي)، اليوم الأربعاء.

وقال المعهد، في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “اليوم الأول من رمضان هذا العام ١٤٣٨ هجرية (السبت ٢٧ مايو/ أيار الجاري) يشهد حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر”.

وأشار المعهد إلى أن ذلك “يحين في الساعة ١٢:١٨ بتوقيت مكة المكرمة (9.18 تغ)، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماماً”.

ولفت إلى أن “ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى يوم ٢٧ مايو (أيار) والثانية يوم ١٥ يوليو (تموز)”.

وأوضح أن “موافقتها هذه السنة لليوم الأول من رمضان جعل من دخول وقت أول صلاة ظهر في رمضان حدثاً فلكياً شيقاً للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم الميكانيكا السماوية والفلك الأثري”.

وقبل أيام لفت المعمل ذاته إلى أن أول أيام شهر رمضان فلكيا السبت ٢٧ مايو/ أيار الجاري، والهلال يمكن رؤيته بسهولة يوم الجمعة ٢٦ مايو/ أيار لأن مده مكثه فوق الأفق عقب غروب الشمس ستكون ٤٤ دقيقة.

وذكر أن “اختلاف الدول العربية في بداية شعبان سيكون سبباً حتمياً في توحيدهم في بداية رمضان المقبل”.

يشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية، دعت أمس الثلاثاء، المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس (29 شعبان)، فإن لم يُر في تلك الليلة، يتم تحري الهلال مساء الجمعة القادمة(30 شعبان).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها السعودية لتحري رؤية هلال رمضان في يومين.

وعن سبب تلك الخطوة، قالت في إعلان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنها تأتي “نظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء (26 إبريل/نيسان الماضي)

التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه (تحري رؤيته)”.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.