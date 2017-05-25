الميليشيات الكردية في حي الشيخ مقصود بحلب تُجبر السكان على الحراسة الليلية

زياد عدوان: كلنا شركاء

جالت عناصر من مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في حي الشيخ مقصود، يوم الثلاثاء الماضي، وأجبرت سكان الحي والنازحين إليه من الأحياء المجاورة، على الخروج ضمن نوبات حراسةٍ ليليةٍ داخل الحي وعلى أطرافه، حيث تم تسجيل أسماء العشرات من السكان الأكراد والعرب للقيام بدوريات حراسة ليلية، دونما أي مقابل.

وهدد عناصر المليشيات المدنيين في الحي في حال عدم التزامهم بالقرار بمنعهم من الحصول على المساعدات الإنسانية والتي تقدمها منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما استثني من نوبات الحراسة العديد من المدنيين الموالين لسياسة ميليشيات الإدارة الذاتية، بينما طبق القرار على العشرات من المدنيين العرب والأكراد الذين لا يؤيدون القرارات التي تصدرها الإدارة الذاتية في الحي.

وعبّر العديد من المدنيين عن غضبهم الشديد واستيائهم من القرار الذي يعتبر غير مقبول، خاصة أن معظم المنازل لا يوجد فيها ذكور، وأن العناصر طالبوا النساء أيضاً بالخروج ضمن نوبات الحراسة، الأمر الذي اعتبره العديد من سكان الحي غير صحيح، لأن دوريات ميليشيا الآسايش منتشرة ليلاً ونهاراً وتتجول في حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها.

وتستغل ميليشيا الإدارة الذاتية في حي الشيخ مقصود والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المساعدات الأممية المقدمة من المنظمات الإغاثية الدولية، وتقوم بتوزيع حصة واحدة كل أربعة أشهر لكل عائلة، بينما يستلم عناصرها نهاية كل شهر حصة كاملة، من أجل تحفيز الشباب على الانضمام إلى صفوفها.