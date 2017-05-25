انفجاران في مدينة إعزاز ووقوع جرحى

سعيد جودت: كلنا شركاء

أصيب أربعة أشخاصٍ على الأقل، خلال الليلة الماضية، جراء انفجارين استهدفا مدينة إعزاز التي تشهد توتراً أمنياً في ريف حلب الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حلب إن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في الحي الشرقي دون أن تسفر عن إصابات، فيما تسببت انفجار الثانية بإصابة أربعة أشخاص.

وقال ناشطون في المقابل إن ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” كانوا يتجولون داخل المدينة وبعد كشف أمرهم من قبل المدنيين. قام أحد العناصر بتفجير نفسه فيما لاذ الآخرون بالفرار. و نفى مركز اعزاز الإعلامي الرواية وقال إن التفجيرات كانت بسبب غايات شخصية بين قياديي الفصائل.

وتعيش مدينة إعزاز وريفها حالةً من التوتر الأمني على خلفية هجوم الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد على مقر فيلق الشام في المنطقة، على خلفية اتهام مجموعاتٍ منضوية بالفيلق بالتبعية لحركة نور الدين الزنكي، إحدى تشكيلات هيئة تحرير الشام.