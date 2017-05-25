أردوغان يكرّم سورياً متميزاً في القصر الرئاسي

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احتلّ السوريّ “عمر عبد الكريم الزعبي” المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة في تركيا، ضمن المسابقة الدولية التي تقام فيها بحضور 62 دولة عربية وإسلامية.

وأشارت شبكة “شام” السورية إلى الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كرم الزعبي الذي ينحدر من بلدة المسيفرة في ريف درعا، وقال الرئيس التركي في المسابقة إن تعزيز العلاقة بالقرآن الكريم، من أهم المهام التي يتوجب تحقيقها دائما، لافتا إلى الدور المهم للقرآن في علاج النفوس والأرواح المنهكة.

“عمر الزعبي” طبيب سوري حافظ للقرآن من الطفولة، يتمتع بصوت جهوري رخيم حسب شهادة بعض أقربائه، كما يتمتع “بملكة محاكاةِ صوتِ أيِّ مقرئ سبَقَ أن استمعَ له لو لمرّة واحدة، حتى أنه قرأ مرةً وهو يؤمُّ الناس في صلاة العشاء بصوت محمد أيوب ففاقَه عذوبةً ورقّةً وروعةً وجمالاً”، بحسب الشبكة.

كما يتمتع الطبيب الزعبي حسب أقربائه بـ “موهبة قرض الشِّعر، وإنْ كانَ مُقِلّاً فيه، وله اهتمام منقطع النظير بالبلاغة والنحو، وهو سريع البديهة فحين يُسأل يكون الدليل لديه حاضراً دون أدنى تردّد: من القرآن أو الشعر أو الحديث النبوي أو القول المأثور أو الحكمة أو سوى ذلك”، هذا فضلاً عن تخصصه في علوم القرآن والشريعة في الجامعة الأردنية.

وكانت انطلقت المسابقة الخامسة الدولية لحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته بتركيا يوم الجمعة الماضي 19 أيار الحالي، ضمن حفل أقيم في “جامع السلطان محمد الفاتح” وسط مدينة “إسطنبول” التركية، وذلك بمشاركة 120 قارئاً وحافظاً من 62 دولة من أنحاء العالم، وأقيم الحفل الختامي لها يوم أمس الأربعاء.