الناطق باسم (البنيان المرصوص) لـ كلنا شركاء: سيطرنا على 90 بالمئة من (المنشية)

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) مساء الأربعاء عن سيطرتها على 40 كتلة سكنية جديدة في حي (المنشية) بمدينة درعا البلد، بعد تصديها لمحاولات قوات النظام التقدم داخل الحي والهجوم على مواقعه.

وقال “أبو شيماء” الناطق باسم غرفة العمليات (البنيان المرصوص) لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار بسيطرتها على كتل الأبنية الجديدة داخل حي (المنشية) تكون قد بسطت نفوذها على أكثر من 90 في المئة من مساحة الحي، وبات تواجد قوات النظام في الحي محصوراً بمساحة ضيقة غرب الحي.

وأضاف الناطق باسم غرفة العمليات التي تضم كافة كتائب الثوار في أحياء درعا البلد أن التقدم الأخير كان رداً على هجوم قوات النظام مدعومة بأعداد كبيرة من ميليشيا (حزب الله) والميليشيات الشيعية الموالية لإيران.

بدوره، قال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء”، إن قوات النظام حاولت استغلال اتفاق خفض التصعيد واستعادة ما كانت قد خسرتها داخل حي (المنشية) ذو الأهمية الاستراتيجية في الأسابيع الماضية، و”لكن السحر انقلب على ساحر، وتمكنت كتائب الثوار من إحراز تقدم جديد داخل الحي”.

وأضاف: “أن الطيران الحربي الروسي استهدف الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 55 غارة خلال الأيام الماضية، بينما استهدفت مروحيات النظام الأحياء المحررة بـ 52 برميلاً متفجراً”.

من جانبٍ آخر، استهدفت مروحيات النظام في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس 25 أيار/مايو أطراف بلدة (معربة) شرق درعا بأربعة براميل متفجرة، كما استهدفت أيضا مدينة (بصرى الشام) شرق درعا بأربعة براميل متفجرة.