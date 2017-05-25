مخيمات أطمة تغرق بأمطار الصيف

زيد المحمود: كلنا شركاء

تسببت عاصفةٌ مطريةٌ ضربت شمال غربي البلاد قبل يومين بطوفانٍ تسبب لقاطني المخيمات في ريف إدلب بخسائر مادية كبيرة، بعد أن غمرت المياه خيامهم لارتفاع وصل لنحو نصف مترٍ.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب، إن المنطقة شهدت في شهر أيار هطولاتٍ مطرية لم تشهد مثيلاً لها طيلة فصل الشتاء الماضي، متسببةً بتجمع المياه في المخيمات مغرقةً خيام النازحين في مخيمات أطمة على الحدود التركية.

وكانت عشرات الخيم للغرق في مخيم أطمة للنازحين نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح في نيسان/أبريل الماضي، بحسب مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح”.

وتقع مخيم أطمة بالقرب من الحدود التركية، وتؤوي مئات الآلاف النازحين من أرياف حلب وإدلب وحماة بشكلٍ خاص.

ولفت المراسل إلى أن العاصفة المطرية الأخير، والتي أسماها أهل إدلب “أمطار الصيف” تسببت بأضرار كبيرة لمزارعي العدس والكمون التي حان موعد حصادها.