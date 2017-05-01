(السومة) خارج حسابات مدرب المنتخب في الاستحقاقات القادمة

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشفت مصادر موالية أن النجم السوري عمر السومة سيغيب عن الاستحقاقات الدولية القادمة لمنتخب سوريا على الصعيد الدوليّ، بعد أنباء أكدت عودته للعب بالقميص السوري.

وأعلن مدرب المنتخب (أيمن الحكيم) القائمة النهائية للمنتخب لمباراتين وديتين تجمعه مع منتخبات سلطنة عمان واليابان ومباراة ضد منتخب الصين في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العام 2018.

موقع “تلفزيون” الخبر الموالي للنظام، عزا غياب هداف الدوري السعودي “السومة” عن المباريات القادمة إلى خضوعه لعملية جراحية جراء إصابة تعرض لها خلال مشاركته في الدوري السعودي أواخر الموسم الفائت.

وضمت قائمة المنتخب المعلنة 23 لاعباً هم : إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، محمود اليوسف، نديم الصباغ، فراس الخطيب، عمر خريبين، أحمد الصالح، عمرو الميداني، خالد المبيض، يوسف قلفا، نصوح نكده لي، أحمد ديب، مؤيد العجان، علاء الشبلي، عدي عبد الجفال، محمد زاهر الميداني، حسين الجويد، فهد اليوسف، مارديك مارديكيان، محمود المواس، تامر حاج محمد، عمرو جنيات وأحمد الدوني.

وكانت مصادر متطابقة أكدت أن السومة، ابن مدينة دير الزور، سيعود للعب بقميص منتخب سوريا كسلفه فراس الخطيب إلا أنه لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.