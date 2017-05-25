رئيس (الوطني الكردي): سنرفع دعاوى على (ب ي د) في العدل الدولية

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قال رئيس المجلس الوطني الكردي “ابراهيم برو” إن المجلس ليس لديه أمل بتفاهم مع الإدارة الذاتية مشيراً الى مساع جارية لجمع الوثائق لتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وقال برو في مداخلةٍ تلفزيونيةٍ مع قناة “كردستان 24” العراقية إن “الاتحاد الديمقراطي بعيد كل البعد عن القيم القومية الكردية، وينتهج فلسفة (الأمة الديمقراطية)، وليس لدينا أمل بأي اتفاق معه”.

وأضاف برو “يجب العمل على نسف وزوال الإدارة الذاتية، وبناء نظام ديمقراطي في كوردستان سوريا لا يكون حزب الاتحاد الديمقراطي جزءا منه”.

ويتهم المجلس الكردي الإدارة الذاتية بالدكتاتورية، وممارسة الاستبداد والتفرد بالقرار، وملاحقة المخالفين لنهجها فيما تنفي الإدارة التهم.

وقال برو إن “حزب الاتحاد الديمقراطي يستغل الدعم الأمريكي، ضد الشعب الكردي في سوريا وسنكثف عملنا الدبلوماسي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة هذا الحزب ويجب ان تشعر الدول الداعمة للاتحاد الديمقراطي بالمسؤولية تجاه الإرهاب الذي يمارسه هذا الحزب”.

وقال برو إن “فريقا متخصصا من قبل المجلس الكردي يعمل حاليا على جمع الأدلة والوثائق على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي الاستبدادية، وذلك بغية تقديمها لمحكمة العدل الدولية (لاهاي) وتقديم شكوى ضد ممارسات هذا الحزب”.

وقال برو إن “الأوروبيين والأمريكيين يركزون حاليا على محاربة تنظيم داعش لكنهم يدعموننا في كثير من المحافل الدولية ونحن نمثل الشعب الكردي فيها أما الاتحاد الديمقراطي فكل الدول تستخدمه كأداة دون أن يطالبها بأي شيء للقضية الكردية ويقوم بتقديم الشباب الكرد للموت مجانا”.

وتابع: “الأمريكيون يقولون لنا إن تحالفنا مع الإدارة الذاتية عسكري فقط وبغرض محاربة تنظيم داعش ونحن نعلم تماما ان الاتحاد الديمقراطي حزب ستاليني ودكتاتوري وأفكارنا مختلفة عن أفكاره تماماً”.

تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري في حربها الجارية ضد تنظيم داعش منذ ثلاث سنوات، فيما زادت من دعمها بعد تولي ترامب للسلطة.