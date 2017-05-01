ميليشيات النظام تعلن بدء عمليات (الفجر الكبرى) للسيطرة على الصحراء الشرقية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (25 أيار/مايو)، بدأ عمليات (الفجر الكبرى) للسيطرة على الصحراء الشرقية في سوريا، وأكدت سيطرتها على مساحات واسعة من ريف حمص الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأفاد بيان نشرته صفحة “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأنه بهدف السيطرة على الصحراء الشرقية في سوريا وطرد تنظيم “داعش”، بدأت قوات النظام وحلفاؤه منذ أيام عدة عمليات “الفجر” الكبرى التي تمتد على مساحات شاسعة جداً من الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى سيطرة قوات النظام وميليشياته على ما يقارب 13000 كيلومتر مربع، وطرد مسلحي “داعش” من هذه المناطق، وتوسيع نطاق الأمن في المناطق المركزية لسوريا وشرق محافظة دمشق.

وأوضح أن هذه العملية تعتبر أكبر عملية من نوعها ضد تنظيم “داعش” في سوريا منذ بداية الحرب، مشيراً إلى تدمير قوات النظام وميليشياته للقدرات الهجومیة والدفاعية لتنظيم “داعش” في مركز وجنوب شرق سوريا.

وأكدت الصفحة التقاء القوات المتقدمة من الجهة الجنوبية مع القوات المتقدمة من الجهة الشمالية لدمشق اليوم الخميس، عند خان العنيبة في ريف حمص الشرقي، بعد أن سيطرت قوات النظام وميليشياته على (جبل أبو دالي، وثنية المنقورة، وكسارات المنقورة، وثنية وضحة، ومثلث العنيبة، وخان العنيبة، وأوتوستراد تدمر – دمشق بالكامل)، إضافة لسيطرتها على كل من (جبل عبوش، وجبل النصراني، وجبل العبد، وجبل غانم، وقرية البصيرة، وبلدة الباردة، ومنطقة العليانية).