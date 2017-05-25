(الناتو) يعلن انضمامه للتحالف ضدّ (داعش)

كلنا شركاء: رصد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الناتو سينضم إلى التحالف ضد تنظيم داعش دون أن يشارك في المعارك التي يشنها التحالف ضد التنظيم.

وقال ستولتنبرغ إن القرار الذي يأتي استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف، “سيوجه رسالة سياسية قوية بشأن وحدة الصف في مكافحة الإرهاب”.

وأعلن ستولتنبرغ تعيين منسق شؤون مكافحة الاٍرهاب، كما أنشأ الناتو أيضاً خلية استخبارات حول المقاتلين الأجانب ومكافحة الاٍرهاب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد شدد على لسان وزير خارجيته ريكس تيلرسون على ضرورة أن ينضم حلف الناتو إلى التحالف ضد تنظيم الدولة ويدعّم الضمانات الأمنية المتبادلة مع الحلف.