حبيب صالح: عودة الظلام!!

حبيب صالح: كلنا شركاء

بلغت ذروة الاحساس بالفجيعه والماساة الوجوديه,في حياتي البائسه ,عندما مات جمال عبد الناصر,وعندما كنت ارقب الطائرات الاسرائيليه وهى تنقض على مطار المزه العسكري يوم 5 حزيران عام 67 ومابعدها !!رايت الطائرات تطير فوق دمشق في مستوى أدنى من مستوى جبل قاسيون, لتفادى بعض قطع المدفعيه المنصوبة فوق الجبل ,فكانت المدفعيه عاجزة عن اسقاط هذه الطائرات ,وراحت تدك احياء دمشق وهى تطلق حممها على الغزاة!!شاهدت الطائرات وهى في طريقها لدك خزانات عدرا النفطيه ,وبشكل يومي !كنت يومها طالبا مداوما في قسم اللغة الانكليزيه ,وكنت ارقب مجريات الحرب في سماء دمشق يوميا من احدى مقابر حي الشيخ محى الدين!كنت اشعر ان كل شيئ انتهي ,وكل شيئ سقط ,!وبعد خمسين سنه منذ ذلك التاريخ لازال الشعور بالنهايه ينتابني كل ليله,وسلاحي هو بعض الدموع الحاره ,ونتف من مصطلحات الغضب ومس من الجنون والتفجع الصامت احيانا والصاخب في احوال اخرى!!!

وأحسست بالفاجعة تنتابني هذا الصباح وانا اقرأ لكاتب اسلامي ظلامي ينتعل فكر ابن تيميه وحقد الهضيبي وفتنوية سيد قطب !راح الكاتب يبتلع كل ماهو ملون وزاهي ومعطر ومزهر وفواح في تاريخنا المعاصر !!اجتاح الكاتب عقلي ,وذائقتي ,وانتمائي وغيرتي والبقية الباقيه ,اذ رايته بالجرم المشهود ينقض عبر قلمه ,تماما كما كان الطيارون الاسرائيليون ينقضون فوق دمشق ,وكما انقض عليها لاحقا طيران ال الاسد و الكنيسة القيصريه !رايت الكاتب يمارس الاتقضاض كما الطيارين ,رايته ينقض ,فلا يترك هدفا لقلمه ولسانه ولعابه ,إلا وانبرى يفتك فيه !!كذلك كانت الطائرات ,وكذلك كان قلم الكاتب ولعابه!!

سعد زغلول ,هدى شعراوي ,توفيق الحكيم ,أم كلثوم ,محمد عبد الوهاب ,توفيق الحكيم نوال السعداوي ,فرج فوده ,عادل امام ….وتاريخ مصر النهضوي ,المسرح والفن والموسيقى والاهرام والصحراء والنيل وابو سمبل والاهرام واو الهول,وحال عبد الناصر ,ولم يترك رسول الظلمات شيئا الا اجتاحه!!

قال عن سعد زغلول انه كان “”مدمنا للخمر والميسر””” !سعد زغلول مؤسس حزب الوفد المصري الذي قاد ثورة 1919 ,ثورة الغلابه والجياع ضد الاحتلال البريطاني لمصر ,وحفيد احمد عرابي باشا قائد التمرد العسكري المصري ضد الانكليز عام 1882!ثورة 19 التي خلدها موسيقار الشعب المصري والعربي سيد درويش وبيرم التونسي وقادت فيها هدى شعراوي نساء مصر نحو الحريه والتحرر واستقلال مصر ,تلكم الثوره التي حشدت لها كل نساء مصر جنبا الى رجالها لانجاز الاستقلال الوطني المصري !!!هدى شعراوي هذه ,وسعد زغلول قائد ثورة تحرير مصر !هما في نظر الكاتب :سكير مصري ,وامرأة تلبس الشورت!!طبعا نسى الكاتب ان يقتحم تراث سيد درويش ,ونسى الكاتب حكاية الوفد المصري الذي شكل لمفاوضة الانكليز للرحيل عن مصر في اعقاب ثورة 1919,حيث اسفرت المفاوضات عن معاهدة 1936 للاستقلال! ,عندما وصل سعد الى بلاط جلالة الملك البريطاني جيمس الخامس ,لقنه الياوران طقوس التحيه لصاحب الجلاله !!!المتمثلة بالانحناء وتقبيل يد الملك ,فما كان من سعد وهو يقف في حضرة اصاحب الجلاله ,ملك بريطانيا العظمى ,الا ان وقف منتصب القامه,شامخ الراس حتى كاد طربوشه يسقط خلف راسه,قائلا للملك “” جلالة صاحب العظمه ,كنت اريد ان انحني في حضرتكم كما علمني الياوران ,ولكنني احسست ان عشرين مليون مصري “سكان مصر وقتها””يشدون بطربوشي الى الوراء ,فما استطعت الانحنناء””!!!سعد هذا بنظر العسس الاخواني الكاتب “هو مجرد سكير” والشعراوي ,مجرد امراة تناضل في سبيل تعميم ارتداء الشورت الاوربي ,دون الحجاب الوهابي!!

محمد عبد الوهاب مطرب الجندول والكرنك وكليوباتره وواضع الموسييقا العربية الحديثه وملحن ام كلثوم والاطلال وفي ثرى مصر ,والصديق الشخصي لسعد زغلول ,ليس الا مثليا ,شاهده موسى الزعبي بالجرم المشهود والمواقعة اللوطيه !!طبعا الكاتب وهو يقصف كل مشهدية تاريخنا وبؤر النور فيه ,يعبر على قاسم امين محرر المراة المصريه وشاعرها واديبها ,ويرسمه في مشهد ارتكاسي فظيع ,وهو يرتد على نفسه وينكر دعوات تحريرالمراه التي اطلقها ,بعد ان راى النساء المصريات يرتدين التنوره ويعزفن عن الشادروان الافغاني وسراويل الغوطة الشاميه والدشداشة الخليجيه !!توفيق الحكيم ابو المسرح العربي ومترجم ابرز اعمال المسرحيين الفرنسيين والاغريق مثل موليير وبودلير وسوفوكليس في عقدة اوديب ويوروببييدس في اليكترا ,توفيق هذا ليس الا مرتدا في “روايته “”الشهيد”” يعتبر ابليس شهيدا ,ظلمه الله !!فرج فوده شهيد الرأي الاشهر,وكاتب العقل وفيلسوف الحريه ,هو مجرد كاتب شتم القران ,فاقتص منه الاخوان واغتالوه,في عقوبة مشرعنه !!

قد يكون الكاتب قد رأف بطه حسين عميد الادب العربي مترجم الملاحم ,واوديب ملكا ومصطفى لطفي المنفلوطي روائي الرومانسيات الفرنسيه ,ومنها “بول فرجيني “”!وقد يكون الكاتب خانته الذاكره فلم يعبر على رموز الصحافة والسياسة وامير الشعراء احمد شوقي !فبدا لنا انه منصف وموضوعي,وهو انما يوقظ ذاكرتنا وذائقتنا ,فلا ننجر وراء الاعلام وماتعلمناه من دروس المسكوت عنه والمنكوح فيه !!!فاستعفف في بعضهم ,او انه عفا عنهم,او ان جفاف فمه ماترك لديه الكثير من البصاق!!

هذه وهؤلاء هم من تبقى في مسيرتنا بعد الخامس من حزيران ,وبعد اطلاق داعش والقاعده وطالبان ,وبعد ان اخترقنا امن اوربا ورحنا ندك حصون الكفر والردة هناك ,لننشر التنوير والهداية ,فلا ياتينا الباطل من خلف ومن قدام ,فنعيد نشر رسالتنا ,وتوحيد شيعتنا وسنتنا وباطنياتنا من اجل غد مرتقب وعصر ميمون ونهضة تغنينا عن مجد ادعيناه خارج الاسلام ,فارتد علينا هزائم وفتن وفواجع وماسي !كنا سنتحاشاها لو قرانا فتاوى الكاتب واسلافه وادينا الطقوس واعتمرنا ونقبنا العقل والنقل والنص والسالف والخلف !