قوات النظام تقترب من مدينة مسكنة شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

وصلت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (25 أيار/مايو)، إلى مشارف مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، عقب سيطرتها على العديد من القرى والمزارع المجاورة للمدينة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسيطرة قوات النظام وميليشياته على بلدات البوعاجوز وخراب البوعاجوز وخراب الخذراف والمزرعة الرابعة والفرعية والمزارع المحيطة بها، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، قُتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر التنظيم.

ومن جانبه، أعلن تنظيم “داعش” إسقاط طائرة استطلاع لقوات النظام قرب قرية البوعاجوز غربي مدينة مسكنة، واستهدافه بالمدفعية تجمعات قوات النظام في قرية المزرعة الثانية قرب مدينة مسكنة.

وتزامنت المعارك في ريف حلب الشرقي بقصفٍ جويٍ مكثف، استهدف مدينة مسكنة وأطرافها، حيث قضى مدني يدعى (حميد العلوش)، وأصيب آخر بجروح، جرّاء استهدف الطيران الحربي بالقنابل العنقودية بلدة الفار في ريف حلب الشرقي.

وبهذا التقدم، تصبح قوات النظام وميليشياته على مشارف مدينة مسكنة، أهم مواقع تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي.

ويتزامن تقدم قوات النظام وميليشياته في ريف حلب الشرقي، بتقدم مماثل على حساب التنظيم في ريف حمص الشرقي، وذلك ضمن عملية (الفجر الكبرى) التي أعلنت عنها ميليشيات النظام، والتي تهدف للسيطرة على الصحراء الشرقية في سوريا.