(قم) تشيّع 6 قتلى من الميليشيات الإيرانية لقوا مصرعهم في سوريا

وليد غانم: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ إيرانية، اليوم الخميس (25 أيار/مايو)، ستة عناصر من ميليشيا زينبيون وفاطميون التابعة لإيران، لقوا مصرعهم خلال قتالهم إلى جانب قوات النظام في سوريا.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، بمقتل “کاظم سلطان أحمدی” التابع لميليشيا فاطميون، و(ذوالفقار علی، آفتاب حسین، عقید حسین، جاوید حسین، عنصر علي) من ميليشيا زينبيون، مشيرة إلى أنهم قُتلوا “أثناء قتالهم التكفيريين في سوريا”، دون أن تحدد أين ومتى قُتلوا.

وبحسب الوكالة، فإن قتلى الميليشيات الإيرانية هم من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، وقد تم تشييعهم اليوم الخميس في مدينة قم الإيرانية.