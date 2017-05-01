وفاة الموسيقار والملحن (سهيل عرفة)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

توفي اليوم الخميس (25 أيار/مايو)، الموسيقار والملحن السوري (سهيل عرفة)، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

“سهيل عرفة” والد الفنانة “أمل عرفة”، من مواليد دمشق، 1934م، بدأ مطرباً ثم انتقل إلى التلحين، حائز على دبلوم شرف من المعهد الموسيقي في حلب، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1968.

شارك عرفة في الإذاعة ببرنامج “ألوان”، وغنى فيه أغنية لفريد الأطرش بعنوان “نورا يا نورا”، وفي عام 1974 عيّن كرئيس فرقة موسيقية لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونال عدة شهادات تقدير من نقابة الفنانين ومحافظة دمشق ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة ومهرجان الأغنية السورية.

وفي رصيد الموسيقار عرفة العديد من الأعمال منها “يا طيرة طيري يا حمامة ” لشادية، “عالبساطة” للراحلة صباح، “يا مال الشام” و “قدك المياس” لصباح فخري وغيره.