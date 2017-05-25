محكمةٌ إيرانيةٌ تقضي بإعدام سياسيٍ سوري

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حكمت السلطات الإيرانية يوم الأحد الماضي، على السجين السياسي الكردي السوري “كمال حسن رمضان” بالإعدام، في وقت كان يقضي فيه فترة حكمٍ بالسجن لمدة 7 أعوام.

وأفادت وكالة “روج نيوز” بأنها اطلعت على بيان لجمعية حقوق الإنسان في شرق كردستان، جاء فيه، إن “محكمة إيرانية في ولاية أورمية بشرق كردستان، قضت يوم الأحد حكماً بالإعدام شنقاً بحق السجين السياسي الكردي، وهو من اهالي روجافا (شمال سوريا)، كمال حسن رمضان”.

وكان قد اعتُقل رمضان بتهمة انضمامه لحزب العمال الكردستاني في عام 2014، برفقة ناشطين اثنين من مدينة ماكو في شرق كردستان، بحسب ما ذكرته الجمعية الحقوقية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ثم خُفف الحكم إلى 7 سنوات.

وأشار المصدر إلى أنه لا يجوز قانونياً تثقيل الحكم بعد قرار المحكمة الاستئنافية التي كانت قد قررت سجنه لمدة 7 أعوام، لكن القضاء الإيراني قرر إعدامه، وهو لم يكن حاضراً في جلسة محاكمته ولم يتم توكيل محامٍ له.