نسبة الأتاوة بلغت 25%… أسواق جنوب دمشق تستقبل رمضان بأسعارٍ ملتهبة

عبادة الشامي: كلنا شركاء

باستثناء بيع المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والجلاب والتمر هندي، لا توجد تحضيراتٌ خاصةٌ لاستقبال الشهر الكريم في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق.

يعيش قرابة 35 ألف نسمة في البلدات الثلاث، بينهم آلاف المهجرين القادمين من الأحياء المجاورة كالحجر الأسود ومخيم اليرموك والذيابية وحجيرة، ووقّعت المنطقة منذ 2014 اتفاق تهدئة مع النظام، سمح الأخير من خلاله بإدخال البضائع والمواد الغذائية إلى المنطقة.

ومع اقتراب الشهر الكريم، قال الناشط الصحفي “فادي شباط”، إن الأسواق مستقرة نسبيا، وتتوفر فيها البضائع والسلع والخضراوات، إضافة لمواد السحور مثل الجبن واللبنة والزيتون والحلاوة الطحينية.

ولفت “شباط” في حديثه لـ (كلنا شركاء)، إلى نقطة هامة، وهي أن معظم الأهالي لا يملكون المال، وبالأخص المهجرون الموجودون في المنطقة.

وأضاف “شباط” قائلا “بدأت بعض الجهات الإغاثية بتوزيع بعض المواد الغذائية المساعدة منذ مطلع الأسبوع الحالي، مثل مؤسسة (جفرا) التي بدأت بتوزيع مواد إغاثية للفلسطينيين”.

25% نسبة الأتاوة

ونشر ناشطو تجمع “ربيع ثورة” معلومات مفصلة عن الوضع الاقتصادي في بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم”، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وتحدثت المعلومات عن معاناة كبيرة لأهالي المنطقة في ظل رفع نسبة الأتاوة من قبل النظام منذ يوم الأحد الماضي من 5 في المئة إلى 25 في المئة، على مجمل البضائع والمواد الغذائية التي تدخل من العاصمة إلى المنطقة، إضافة لحصر دخول المواد الغذائية من خبز وخضراوات وفواكه وغيرها في يومي الأحد والأربعاء فقط من كل أسبوع.

أولى الانعكاسات السلبية لهذا التضييق – وفقاً لتجمع “ربيع ثورة” – هو ارتفاع سعر ربطة الخبز من 150 ليرة إلى 250، ما فاقم معاناة الأهالي الإنسانية في ظل الإمكانيات الماديّة المحدودة لمعظم عائلات جنوب دمشق.

أسعار ملتهبة

قّدم نشطاء لـ (كلنا شركاء) قائمةً بأسعار أهم المواد الغذائية المعروضة في أسواق المنطقة، حيث بلغ ثمن كيلو السكر 400 ليرة، والأرز بين 300 و900 ليرة، والطحين 400 ليرة، والمعكرونة تباع بـ 300 ليرة، والزيت الأبيض بـ 800 ليرة، والبرغل بـ 300، والعدس الأحمر بـ 500، والعدس الأسود بـ 250 ليرة سورية.

وبالنسبة للخضراوات، سجلت البطاطا والبندورة 250 ليرة للكيلو الواحد، بينما يباع الخيار بـ 150 ليرة، في حين يبيع تجار المنطقة ليتر الحليب بـ 250 ليرة، وكيلو اللبن بنفس السعر.

وارتفعت أسعار مواد السحور أيضا، وقالت مصاد ميدانية لـ (كلنا شركاء)، إن كيلو الجبنة بألف ليرة، واللبنة بـ 700 ليرة، والزيتون بـ 700 ليرة، والزعتر بـ 600 ليرة، وكيلو الحلاوة الطحينية بـ 900 ليرة سورية.