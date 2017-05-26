ولادة توأمٍ سياميٍ في ريف إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

ولد توأم سيامي في مستشفى التّوليد على الحدود السورية التركية بريف إدلب، الخميس 25 أيار/مايو، وتم تحويله إلى تركيا للعناية به.

وجاءت ولادة التوأم، أولاد (فؤاد ياسرجي)، في الشهر الثامن من الحمل، بعد عملية قيصرية في مستشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتم تقديم كافة الفحوصات اللازمة له، ومن ثم تم تحويله بمرافقة والده إلى تركيا.

وولد التوأم برأسين وثلاث أطراف علوية، والطرف العلوي الإضافي ملتصق يحوي على ثماني أصابع وصدرين ملتصقين مع قلبين وعمودين فقريين وبطن واحد، وأعضاء تناسلية واحدة لأنثى، وأطراف سفلية، والبطن والطرف السفلي ضمن الطبيعي.

ورغم إغلاق السلطات التركية الحدود من جهتها، ومنع العديد من الحالات المرضية من الدخول إلى أراضيها، وبعد التواصل مع الجهات التركية المختصة، وشرح حالة التوأم، تم استقباله في مستشفى أنطاكيا.

وكانت عائلة التوأم قد نزحت من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي. فالزوج من مدينة اعزاز والزوجة من مدينة الحسكة، نزحا إلى إدلب قبل فترة، واستقرا على الحدود السورية التركية.