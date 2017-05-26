الطريق إلى الأرقام القياسية لا تهزمه الحروب.. لاجئ سوري يلامس العالمية بمصحف خشبي وزجاجة عطر

كلنا شركاء: هاف بوست عربي

عندما اضطرت الظروف الفنان السوري رياض الراضي (42 عاماً)، للجوء إلى الأردن مع زوجته وأبنائه الأربعة، كغيره من السوريين الذين تركوا بيوتهم بسبب الحرب المشتعلة منذ ست سنوات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، ترك وراءه حلمه بصنع أكبر مصحف خشبي في العالم والذي بدأ العمل به في العام 2008 ليدخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

لكنه لم يهجر الحلم تماماً ونجح في ملامسة العالمية بأكبر زجاجة عطر ويحلم بإنجاز أكبر تاج ملكي -قيد الصناعة- وبعد سنوات من الغربة، التقته “هاف بوست عربي” حيث يعيش في محافظة إربد – 80 كيلومتراً شمال العاصمة الأردنية عمان، لمعرفة تفاصيل حلمه القديم والجديد، فقال:

“قررت في العام 2008 تكوين أكبر مصحف خشبي في العالم بارتفاع نحو ثلاثة أمتار، وعرض 1.85 متر، وكان متوقعاً أن يصل وزنه إلى 33 طناً، ويتجاوز سمكه 10.5 متر. وتواصلت مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وأخذت الموافقة على ذلك، وأنجزت سورة البقرة أواخر عام 2009.. وتوقفت بعدها عن العمل لمدة عام لأسباب خاصة”.

وفي أوائل عام 2011 كنت أحضر لاستكمال باقي سور القرآن، إلا أن الأحداث في سوريا والتي بدأت أصلا من محافظة درعا الجنوبية جعلتني أتوقف. واضطررت إلى مغادرة منزلي وتركت مصحفي الخشبي في باحة المنزل، وعرفت لاحقاً عن طريق الجيران أنه تعرض للتدمير بفعل الاشتباكات”.

مواصلة الحلم في بلد اللجوء

يتابع رياض لـ”هاف بوست عربي” فصول الحلم الذي لم يهجره، قائلاً، جئت إلى الأردن عن طريق السياج الفاصل بين المملكة وسوريا برفقة أسرتي في شهر يوليو/تموز من العام 2012 بعد اشتداد الحرب في سوريا، وبقي حلم أكبر مصحف خشبي في العالم يراود مخيلتي.

وبعد وصولي إلى الأردن استجمعت قواي وعملت في مجال الديكورات المنزلية وقررت في العام 2013 أن أعيد صناعة المصحف/الحلم هنا في الأردن بمساعدة أحد المصريين الذي وفر لي منجرته الخاصة في مدينة إربد، حيث أنجزت حتى الآن سورتي البقرة وآل عمران.

ولكن لشحّ المال والمواد اللازمة لإتمام هذا المشروع توقف رياض مؤقتاً عن إتمامه، “أعمل بجهد فردي وبمساعدة ابنيّ محمد وأحمد على إنجاز المصحف، ولكني توقفت لفترة عن إكمال المشروع حتى يتوفر المال والمواد اللازمة من الأخشاب والمستلزمات التي أحتاج إليها”.

أكبر زجاجة عطر في العالم

لكن جديداً جدَّ على حلم رياض، ففي أثناء عمله على صناعة أكبر مصحف، وفي العام ٢٠١٤، تواصلت معه شركة إماراتية وأبدت رغبتها في صناعة أكبر زجاجة عطر في العالم لدخول موسوعة غينيس بعد أن أعجبت بعمله في المصحف الخشبي، وطلب الفنان السوري مهلة ليدرس مدى قدرته على إنجاز هذا المشروع.

يقول رياض، بعد دراسة معمقة للفكرة وافقت على صناعة زجاجة العطر بالمواصفات التي طلبتها موسوعة غينيس من الشركة الإماراتية، حيث يجب أن يكون هناك نسخة حقيقية من الزجاجة يتم تداولها في السوق وبنفس المواصفات، والبخاخ أيضاً يجب أن يكون يدوياً كما هو الحال في زجاجة العطر الطبيعية.

وفي بداية عام 2015 أتم رياض إنجاز أكبر زجاجة عطر في العالم بطول 2,33 متر وعرض 1,4 متر و بوزن يصل إلى حوالي طن ونصف الطن بسعة 500 لتر، ورذاذ البخاخ يصل إلى مسافة 2,20 متر، وتم صنع العبوة الداخلية من الألومنيوم والمجسم الخارجي من الخشب، والبخاخ من مادة البلاستيك. وتم شحن الزجاجة بالطائرة إلى دبي حيث تم إشهارها كأكبر زجاجة عطر في العالم في حفل أقيم بمناسبة عيد الاتحاد -عيد تأسيس دولة الإمارات- في الثاني من شهر ديسمبر 2015″.

أكبر تاج ملكي في العالم

ويبدو أن تحطيم الأرقام القياسية بات شغفاً لدى الفنان رياض الراضي، فلم يتوقف عند هذا الحد، وأراد رد الجميل -على حد تعبيره- للملكة الأردنية لدورها في استضافة اللاجئين السوريين، يقول ابن درعا: “بينما كنت جالساً مع عدد من أصدقائي الأردنيين العام الماضي قلت لهم إنني أرغب بعمل شيء للأردن كنوع من الشكر فاقترح علي أصدقائي صنع أكبر تاج ملكي مشابه للتاج الملكي الأردني وأنهم سيوفرون لي ما أحتاج إليه للقيام بهذا العمل. وقد أعجبتني الفكرة وقام صديقي وليد الجباوي وهو المسؤول عن توثيق أعمالي بالصور بمراسلة موسوعة غينيس وأخذت الموافقة على صنع أكبر مجسم للتاج الملكي في العالم وبدأت بالعمل على التاج في أغسطس/آب من العام الماضي.

وقد اقترح علي الأصدقاء أن أقوم بصناعة التاج من معدن النحاس إلا أنني قلت لهم إني أريد صناعة التاج من مادة أصنعها بنفسي ولم يصنع منها أي مجسم في العالم من قبل ولن أفصح عن هذه المادة لتكون مفاجأة للجميع”.

انتهى رياض من المرحلة الأولى لصناعة المجسم الداخلي للتاج وقام قبل أيام بتغطية سطح المنزل بألواح حديدية كبيرة لكي لا يرى أحد مرحلة تلبيس التاج، ويضيف رياض مبتسماً: “عندما قمت بتغطية سطح المنزل امتعض الجيران وقالوا لي لماذا تحرمنا من رؤية هذه التحفة الفنية؟ وبررت لهم ذلك بأني أريد أن يكون الشكل النهائي للتاج مفاجأة للجميع”.

وسيكون طول التاج، بحسب رياض أكثر من خمسة أمتار والعرض أكثر من ستة أمتار ونصف المتر و يتجاوز وزنه طنين، لكن الأرقام الدقيقة لحجم التاج ستتضح بعد أن يقوم الفنان السوري بالانتهاء من مرحلة تلبيس التاج بالمادة النهائية.

ويتوقع رياض أن ينتهي من صناعة التاج في غضون ثلاثة أشهر حيث سيقوم بالتواصل مع موسوعة غينيس ليطلب منهم المجيء إلى الأردن والكشف عن هذا الإنجاز لتأخذ الأمور بعدها مجراها لتسجيله كأكبر مجسم للتاج الملكي في العالم.