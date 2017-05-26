قتلى وجرحى بقصفٍ جويٍ ليليٍ استهدف الميادين شرق دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين في حصيلة أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح، ليلة الخميس/الجمعة، جراء غاراتٍ جويةٍ مكثفةٍ استهدفت مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، بأن الطيران الحربي استهدف مساء أمس مدينة الميادين بغارات جوية أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح، والضحايا هم: (محمد العبد الوهاب العبد العزيز، زوجة محمد العبد العزيز، طفل رضيع ابن مهند الرحبي).

وأضافت بأن الطيران الحربي شنّ أكثر من خمس غارات جوية قرابة الساعة الثانية فجر اليوم، وبفارق زمني قرابة ثلاث ساعات عن الغارات الأولى التي خلفت ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى على مدينة الميادين، وتوزعت هذه الغارات على محيط دوار البكرة بالقرب من بناء الحزب، وشارع الأربعين، ومحيط المصرف الزراعي، ومحيط السرايا، ومحيط مستشفى نوري السعيد في نفس الموقع الذي استهدفته الغارات الأولى، والحديقة بالقرب من ساحة الحزب، ومحيط المعبر المائي.

وسُمع على إثر الغارات أصوات انفجارات عنيفة، وخلفت هذه الغارات عدداً من الجرحى في صفوف المدنيين، وعلى إثرها فرض تنظيم “داعش” طوقاً أمنياً حول أماكن القصف، بالتزامن مع إطلاق نداء استغاثة من قبل مساجد المدينة للأهالي بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم.

وتسببت هذه الغارات الليلية الكثيفة بحالة هلع وخوف لدى الأهالي، وسط إطلاق نار كثيف سُمع في المدينة، إثر استهداف عناصر تنظيم “داعش” تستهدف الطيران الحربي بالمضادات الأرضية.

وأشارت الصفحة إلى النقص الشديد في المواد الطبية التي تعانيه مستشفيات دير الزور وريفها، والتي وصلت لدرجة إجراء بعض العمليات الجراحية دون تخدير.