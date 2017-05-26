الإئتلاف يطالب مجدداً بوقف الدعم عن ميليشيات (الإتحاد الديمقراطي)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات حزب الإتحاد الديمقراطي، وجدد مطالبته للأطراف التي توفر الدعم لهذه الميليشيات بمراجعة مواقفها والضغط عليها للكف عن ممارساتها الإجرامية.

وأشار الائتلاف إلى أن تلك المليشيات تُمارس العنف والإرهاب وخاصة ضد المجلس الوطني الكردي ومكوناته، وأن ممارساتها الإجرامية تتناقض مع تطلعات السوريين ومصالحهم.

كما أدان الائتلاف الممارسات القمعية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هذه المليشيات، مؤكداً أنها إجراءات مرفوضة ومدانة ويحب أن يخضع مرتكبوها للمحاسبة.

واختطفت عناصر تابعة لميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سورية في مدينة الحسكة، بعد أيام من اختطاف ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني الكردي (أحد المكونات الرئيسة للائتلاف)، إضافة إلى اختطاف صحفيين ومراسلين، لا يزال مصيرهم مجهولاً.