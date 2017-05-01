اليونيسيف: مليونا طفل سوري تحت الحصار بلا لقاحات

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وجود أكثر من مليوني طفل سوري يرزحون تحت الحصار الذي تفرضه قوات النظام في مناطق يصعب الوصول إليها، وأن هؤلاء لا يحصلون على اللقاحات اللازمة.

وأفادت (اليونيسيف) في بيان لها يوم الأربعاء 24 أيار/مايو، وجود 5 ملايين طفل سوري بحاجة لمساعدات أولية ومعرضون للإصابة بأمراض صحية خطيرة، وأن هذه المساعدات الإنسانية قليلة أو معدومة نهائياً.

كما حذّر المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “خيرت كابالاري”، من استهداف المستشفيات والأنظمة الصحية من قبل قوات النظام وحلفائه، مشيراً إلى أن “العنف يهدد بقاء الأطفال على قيد الحياة”.

وأشار “كابالاري” إلى أنه بالإضافة إلى القنابل و الرصاص والانفجارات اليومية “يموت عدد لا يعد ولا يحصى من الأطفال نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة”، محذراً من تفشي مرض شلل الأطفال في سوريا من جديد، خاصة أنه انتشر في العام 2013.

وكانت منظمة “اليونيسيف” قد دعت نظام بشار الأسد لرفع الحصار عن كل الأماكن، وإتاحة الوصول غير المشروط ودون عوائق إلى أطفال سوريا في المناطق المحاصرة في جميع أنحاء البلاد.