المجلس الإسلامي السوري: السبت أول أيام رمضان

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكد المجلس الإسلامي السوري أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان، بعد أن تعذّر رؤية هلال رمضان.

وأفاد بيان للمجلس نشره مساء أمس الخميس على موقعه الرسمي، بأنه قام عن طريق بعض لجانه في سوريا والمناطق القريبة منها في الدول المجاورة بتحري هلال رمضان مساء أمس الخميس 29 شعبان، ولم تثبت الرؤية عند واحدة من هذه اللجان، وعليه فإن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأول أيام رمضان سيكون بعد غد يوم السبت الموافق 27 أيار 2017م.

وهنأ المجلس الإسلامي “الشعب السوري والأمة الإسلامية بهذا الشهر المبارك ليسأل الله العلي القدير أن يجعله شهر نصر وعز وفرج وتمكين لشعبنا السوري ولأمتنا الإسلامية”.

وناشد المجلس السوريين جميعاً اعتماد التقويمات التي ساروا عليها وأن يحافظوا على وحدة العبادة فيصوموا جميعاً ويفطروا جميعاً، مؤكداً أنه “من مقاصد العبادة في الشريعة الإسلامية الحرص على الجماعة كما في الصلاة وسائر الشعائر التعبدية”.