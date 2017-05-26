(لواء القدس) يشرف على تهجير الأهالي بحلب ويستولي على ممتلكاتهم

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بات (لواء القدس) أحد أبرز الميليشيات الفلسطينية المساندة للنظام، يسيطر على حييّ الحيدرية والإنذارات، إضافة لبعض الكتل من مساكن هنانو في مدينة حلب، بعد تهجير أهلها، واستولى عناصره على المنازل والممتلكات في المناطق المذكورة.

ونقلت شبكة “شام” الإخبارية عن مصادر خاصة قولها إن عناصر اللواء سيطروا على الأحياء المذكورة بشكل كامل مع الحواجز و المنازل والدكاكين التي وزعت على عناصر اللواء المقدر عددهم بـ 13 ألف مقاتل، 3 آلاف فلسطيني و10 آلاف سوري، جميعهم من أبناء مدينة حلب وريفها، تم تجنيدهم مؤخراً في صفوف اللواء.

وكان لواء القدس الفلسطيني يتمركز بشكل أساسي في مخيميّ حندرات والنيرب وحي الفرقان حيث يقع منزل محمد السعيد قائد اللواء، وأغلب منطقة جمعية الثورة حيث يقع مكتب السعيد وعدة مخازن سلاح وذخيرة.

وشارك اللواء في المعارك التي شهدتها الأحياء الشرقية إبان سيطرة الثوار بفعالية كبيرة مع قوات النظام، حيث تكبد اللواء المئات من القتلى والجرحى في صفوفه على عدة جبهات أبرزها مخيم حندرات.

وتخضع مدينة حلب لسيطرة قوات النظام وحلفائها لاسيما الروس والإيرانيين، وخروج الآلاف من المدنيين والثوار من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث سيطرت الميليشيات الإيرانية والشرطة الروسية على القرار العسكري والمدني في المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا، وثاني أكبر مدنها، لتغدوا حلب محتلة من الميليشيات بشكل كامل، وهي من يديرها ويسيطر عليها اليوم، أما وجود قوات النظام فقد بات أمراً شكلياً بدون أي قرار، وتتبع مباشرة للقوات الروسية والإيرانية.