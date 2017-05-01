واشنطن تمنع (صالح مسلم) من دخول أراضيها

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قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، إن أمريكا لم تمنحه تأشيرة دخول لزيارتها، متهماً “اللوبي التركي في أمريكا” بالوقوف وراء رفض منحه تأشيرة الدخول.

وأفادت شبكة “رووداو” الإخبارية، بأن تصريحات مسلم جاءت بعد مشاركته أمس الخميس عن طريق خدمة “السكايب” في مؤتمر “تأثير المساعدات العسكرية الأمريكية للكرد على الشرق الأوسط” الذي عقد في واشنطن.

وأكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن “الولايات المتحدة لم تمنحه تأشيرة الدخول لزيارتها”، لافتاً إلى أنه “كان للوبي التركي في أمريكا دوراً في رفض منحي التأشيرة”.

وهي المرة الثانية التي يطلب فيها صالح مسلم زيارة الولايات المتحدة وسط غموض أسباب رفض أمريكا ذلك، في حين أن السلطات الأمريكية لم تدرج الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي على قائمة الإرهاب، بحسب الشبكة.