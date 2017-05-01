تشكيل مكتبٍ تنفيذيٍ مؤقتٍ لمجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، القرار رقم 134 والمتضمن تشكيل مكتب تنفيذي جديد ومؤقت لمجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل في ريف دمشق.

ويرأس المكتب التنفيذي “عمار محمد العلي”، وقد أدى القسم أمام محافظ القنيطرة “أحمد شيخ عبد القادر” الذي قال خلال لقائه أعضاء المكتب الجديد في 23 أيار/مايو، إن عليهم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والقيام بجولات ميدانية وعدم الجلوس وراء المكاتب، بحسب مصادر إعلام موالية.

ويتكون المكتب الجديد من:

1- عمار محمد العلي رئيساً للبلدية

2- محمد أحمد العلان نائباً لرئيس البلدية

3- أحمد محمود المرزوقي (عضواً)

4- رياض تركي الجاسم (عضواً)

5- غسان محمد العبدالله (عضواً)