الميليشيات الكردية تسيطر على المدخل الشمالي لسد البعث

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطرت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، اليوم الجمعة (26 أيار/مايو) على المدخل الشمالي لسد البعث (سد الرشيد) (سد الحرية) في ريف الرقة الغربي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منه.

وأفادت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن مقاتلي ميليشيات (سوريا الديمقراطية) وصلوا إلى الجهة الشمالية لسد (الحرية) بعد سيطرتها على قرية كديران.

وأشارت إلى أنه بعد سيطرة الميليشيات الكردية على قرية كديران غرب مدينة الرقة، بات سد (البعث) أمام مرمى مقاتلي الميليشيات، حيث تعتبر القرية الحامية والمطلة على السد، مؤكدة “بذلك يكون شمال السد محرراً بالكامل من مرتزقة داعش”.

وأوضحت أن سد الحرية (البعث سابقاً) ثالث أكبر سد في سوريا، وهو أصغر من سد الفرات، ويبعد عن سد الفرات 27 كم، ويقع بين مدينتي الطبقة (الثورة) ومدينة الرقة.

ونشر المصدر صوراً لمقاتلي الميليشيات الكردية على الجهة الشمالية للسد. في حين تناقلت وسائل إعلام متعددة نبأ سيطرة الميليشيات الكردية على كامل السد، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الميليشيات الكردية أو وسائل الإعلام المقربة منها، حتى وقت تحرير هذا الخبر.







