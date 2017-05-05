قتلى لقوات النظام على يد (نخبة تحرير الشام) غرب حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي خمسة عناصر من قوات النظام مصرعهم أمس الخميس 25 أيار/مايو، إثر هجوم لعناصر قوات النخبة في هيئة تحرير الشام على أحد مواقع تلك القوات في حي جمعية الزهراء غرب مدينة حلب.

وأفادت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، بأن عناصر من قوات النخبة في (الهيئة) قاموا بعملية وصفتها بـ “الانغماسية” داخل مبنى المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب حلب.

وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل 5 عناصر من قوات النظام، كما استولى عناصر (الهيئة) على أسلحة خفيفة وذخائر.

وتأتي هذه العملية في ظل هدوء نسبي تشهده جبهات حلب منذ الإعلان عن بدء اتفاق “خفض التصعيد”، وغياب الطيران الحربي والمروحي عن سماء مدن وبلدات ريف حلب.