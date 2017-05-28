استعدوا لتوديع منفذ (USB) الشهير

Posted on 2017/05/28Posted in: فنون ومنوعات

كلنا شركاء: سكاي نيوز عربية

اعتاد مستخدمو الحواسب وأجهزة إلكترونية أخرى، على استخدام منفذ “يو إس بي” من نوع “A”، لكن المنفذ الصغير الذي ألفناه منذ 1996 قد يتغير بشكل لافت عما قريب.

وذكر موقع “بزنس إنسايدر”، إن شركة “إنتل” الأميركية المختصة في صناعة المعالجات والرقاقات الإلكترونية، تتجه إلى تعويض منفذ الـUSB الحالي، بآخر من نوع “C” أقل حجما.

وبحسب المصدر، فإن التغيير المرتقب، خلال العام المقبل، سيتيح سرعة أعلى في نقل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية والـ”يو إس بي”، إذ يسمح بنقل 40 غيغابيت من البيانات في الثانية الواحدة، بينما لا ينقل المفتاح الحالي سوى 10 جيغا بايت.

وتبعا لذلك فإن منفذ الـ”يو إس بي” الجديد، الذي ما يزال استخدامه مقتصرا على أجهزة “الماك بوك” الحديثة، أسرع بأربع مرات إذا ما قورن بسابقه.






للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org



No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

أضف تعليقاً