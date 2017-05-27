أشهر أغاني رمضان.. تراث تتناقله الأجيال

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ساعات ويحل #شهر_رمضان_المبارك، وتبدأ معه وسائل الإعلام المختلفة في بث أشهر الأغنيات الخاصة بالشهر الفضيل، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث.

في التقرير التالي نستعرض تلك الأغنيات وكواليسها، حيث يروي وسيم عفيفي الباحث في التراث و #رئيس_تحريرموقع “تراثيات” أن أغنية ” #وحوي_يا_وحوي ” للمطرب أحمد عبد القادر هي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 800 عاماً .

محمد قنديل

يقول وسيم إن الأغنية قُدِّمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء #أحمد_عبدالقادر، ثم أعيد غناؤها مرة أخرى بكلمات #فتحي_قورة وألحان أحمد صبري و #غناء_هيام يونس من فيلم قلبي على ولدي إنتاج سنة 1953، ليتم غناؤها للمرة الثالثة والأخيرة عام 2009 بكلمات #نبيل_خلف وألحان وليد سعد وغناء#محمد_منير.

عبد العزيز محمود

ويضيف أن أول من غناها بصوته كان الفنان أحمد عبدالقادر من مواليد محافظة الشرقية سنة 1916، وتوفي عام 1984 ونال دبلوم المعهد العالي للموسيقى عام 1939، وكانت بداياته في عمر الـ 6 سنوات عن طريق حلقات الذكر والإنشاد، لينطلق مشواره الغنائي عام 1926، وعند افتتاح الإذاعة الأهلية عام 1934 كان من الذين افتتحوها بصوته وهو أول ملحن مصري يضع كتاباً في تأليف العود.

“رمضان جانا” لعبد المطلب

تعتبر أغنية “رمضان جانا” للمطرب الكبير #محمد_عبدالمطلب كما يقول عفيفي بمثابة النشيد الرسمي لقدوم شهر رمضان، لكن الطريف أن الأغنية لم يكن سيغنيها محمد عبدالمطلب، فقد كان مقدراً أن يقوم بغنائها الملحن والمطرب أحمد عبدالقادر، ولكن عبد القادر تقدم بها مع أغنية وحوي يا وحوي، ورفضت الإذاعة أن يقوم بغنائها لأن لوائحها تقتضي ألا يغني مطرب واحد أغنيتين، فأعطاها لمحمد عبدالمطلب مقابل 6 جنيهات، وهي من كلمات#حسين_طنطاوي وألحان #محمود_الشريف.

محمد عبد المطلب

“خيرات رمضان” لإسماعيل ياسين

قدم #إسماعيل_ياسين أغنية “خيرات رمضان”، التي صدرت ضمن ألبوم” ياللي بتحسد” إنتاج شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات مصطفى عبده، وألحان عزت الجاهلي، كما قدم ياسين أغنية المسحراتي، التي صورها مع مجموعة من الأطفال، من بينهم الفنان هاني شاكر عندما كان طفلاً.

فريد الأطراش

“مرحب شهر الصوم” لعبد العزيز محمود

الأغنية للمطرب الكبير #عبدالعزيز_محمود، وتقول كلماتها “مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان”، وهي من أشهر أغاني رمضان، وكتب كلماتها الشاعر محمد علي أحمد، ولحنها وغناها عبدالعزيز محمود عام 1966 في أحد أفلامه.

احمد عبد القادر

“والله بعودة يا رمضان”

“رمضان يا رمضان، والله بعودة يا رمضان، يا شهر العبادة والخير والسعادة، والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا”، كانت تلك كلمات أغنية #والله_بعودة_يا_رمضان للمطرب #محمد_قنديل، وكتب كلماتها#الشاعر_عبدالوهاب_محمد الذي كشف في كلمتها مزايا شهر رمضان، وجزاء الصائمين.

“هلت ليالي” لفريد الأطرش

أغنية “هلت ليالي” من أروع ما غني ولحن #فريد_الاطرش لرمضان، ويقول عفيفي إن كلمات بيرم التونسي في الأغنية كانت مؤثرة وبليغة ومعبرة عن روحانيات رضمان وتقول الأغنية:

“هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه

فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي

هلت ليالي هلت ليالي

ليالي حلوه نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها

القدر فيها الله أكبر اوعدنا بيها الله أكبر

ويا ربي توبة في العمر نوبة وتكون قريبة تسعد أمالي

هلت ليالي هلت ليالي

في كل لحظة أقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي

على جمالك الله أكبر على جلالك الله أكبر

كل التمني لو ترضى عني وأعيش مهني ولا أبالي”.

الفنانة الكبيرة نجاة

“كريم يا شهر الصيام” لنجاة

ربما لا يعلم كثيرون أن المطربة الكبيرة نجاة غنت لشهر رمضان، وقدمت أغنية باسم “كريم يا شهر الصيام”، ولحنها لها المطرب الكبير أحمد عبدالقادر صاحب أغنية” وحوي يا وحوي”.

وتقول كلماتها:

“كريم يا شهر الصيام والصبر والبركات

كريم يا شهر السلام في اﻷرض والسموات

كريم يا شهر الهنا يا للي بقى لك سنة

غايب بعيد عننا

كريم يا شهر الصيام يا رحمة من الرحمن

فيك نور القرآن على اﻷرض من الجنة

يا مفرح المحروم بالبر يوم ورا يوم”