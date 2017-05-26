الجيش الأميركي: مقتل 3من كبارة قادة داعش بالعراق وسوريا

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قال التحالف الذي تقودها لولايات المتحدة ويحارب المتشددين في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة إن ثلاثة من كبار القادةو المخططين بتنظيم داعش الإرهابي قتلوا في هجمات للتحالف بالعراق وسوريا خلال الشهرين المنصرمين.
وقال البيان إن مصطفى جونيز وهو عضو بالتنظيم من تركيا قتل في ضربة جوية بمدينة الميادين السورية يوم 27 أبريل وإن أبوعاصم الجزائري وهو مخطط بالتنظيم من الجزائر قتل بنفس المدينة يوم 11 مايو.
وأضاف البيان أن أبو خطاب الراوي وهو قائد عسكري قتل في القائم بالعراق يوم 18 مايو .
وذكر أن الثلاثة جميعهم أجانب لكنه لم يوضح جنسية الراوي.
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