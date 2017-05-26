الجيش الأميركي: مقتل 3من كبارة قادة داعش بالعراق وسوريا

وقال البيان إن مصطفى جونيز وهو عضو بالتنظيم من تركيا قتل في ضربة جوية بمدينة الميادين السورية يوم 27 أبريل وإن أبوعاصم الجزائري وهو مخطط بالتنظيم من الجزائر قتل بنفس المدينة يوم 11 مايو.

وأضاف البيان أن أبو خطاب الراوي وهو قائد عسكري قتل في القائم بالعراق يوم 18 مايو .

وذكر أن الثلاثة جميعهم أجانب لكنه لم يوضح جنسية الراوي.