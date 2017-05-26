(داعش) يستقبل رمضان بحرمان النساء من الانترنت

مراد الأحمد: كلنا شركاء

قبيل حلول شهر رمضان المبارك بدأ تنظيم داعش بفرض قرارات بحجج أمنية تارة وأخرى لأسباب غامضة، مشدداً الخناق على المدنيين.

أبرز نشاطات التنظيم قبيل دخول الشهر، كانت إغلاق أجهزة الحسبة اليوم السبت (20 أيار/مايو) صالات الانترنت النسائية في مدينة الميادين بالريف الشرقي لأسباب عزاها بعض عناصر التنظيم لفرضيات تعامل بعض النساء مع التحالف الدولي، فيما اعتبرها المدنيون حجج واهية.

بالتزامن، أغلقت أجهزة التنظيم الأمنية صالات الانترنت في قرى وبلدات الشعيطات بريف دير الزور الشرقي (خط الجزيرة)، وطال الإغلاق بلدات “أبوحمام، الكشكية، غرانيج” دون معرفة الاسباب الحقيقية التي دفعت التنظيم لهذه الخطوة.

قرارات تنظيم داعش شملت أيضاً الريف الغربي لدير الزور، وأغلق صالات الانترنت في قرى وبلدات خط الشامية.

وبحسب أحد المدنيين في المنطقة، ويدعى “أبو موسى”، فإن بعض عناصر تنظيم داعش قالوا إن إغلاق صالات الانترنت النسائية فقط خلال شهر رمضان وبعدها ستعود الصالات إلى عملها، بينما اختلفت الروايات لعناصر آخرين من التنظيم أن الأغلاق هو لأسباب أمنية وسيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وما تزال مدينة البوكمال الحدودية مع العراق تعاني من منع التنظيم فتح صالات الانترنت للنساء وقد سبق أن منع الجهاز الأمني التابع لتنظيم داعش عناصره من ارتياد صالات الانترنت.

من جانبها، كشفت شبكة “الرقة بوست” أن قرار الإغلاق للصالات النسائية جاء بعد طرح المكتب الأمني للتنظيم تنويهاً بضرورة مراقبة هذه الصالات وزرع كاميرات مراقبة داخلها لمتابعة ما يجري، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض جملة وتفصيلاً في أروقة التنظيم.

وأضاف المصدر أن هذا الرفض تحول إلى خلاف كبير بين أمنيي تنظيم الدولة وديوان العشائر والعلاقات العامة في مدينتي الميادين والبوكمال وريفهما، حيث يجد الأخير زرع الأمنيين للكاميرا الداخلية ومشاهدة وجوه النساء ومراقبة حركاتهن وسماعهن “انتهاكا كبيرا للحرمات”.