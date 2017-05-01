يوم غدٍ السبت هو الأول من رمضان في سوريا ومعظم الدول الإسلامية… كلّ عامٍ وأنتم بخير

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن المجلس الإسلامي السوري، وكذلك الهيئة الإسلامية في المناطق المحررة أن يوم غدٍ السبت هو اليوم الأول من شهر رمضان في سوريا، كما أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية بدء الشهر في ذات اليوم.

من جانبها، أكدت حكومة النظام عبر وكالة أنبائه الرسمية أن يوم السبت الواقع في السابع والعشرين من شهر أيار لعام 2017 هو الأول من رمضان.

ونقل بيان للديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا إعلانها في بيان أصدرته مساء اليوم ثبوث رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1438 في عدد من محافظات المملكة، وأن السبت هو أول أيام الشهر المعظم.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما توصل إليه أيضا مجمع الفقه الإسلامي في السودان.

وفي الكويت أكدت هيئة الرؤية الشرعية ثبوث رؤية هلال رمضان، وهو ما توصلت إليه أيضا لجنة استطلاع الهلال في سلطنة عمان، واللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات، وهيئة الرؤية الشرعية في البحرين.

كما أعلنت السلطات في إندونيسيا أن السبت هو غرة رمضان، وقد صلى عشرات الآلاف صلاة التراويح في مساجد العاصمة جاكرتا وفي مدن البلاد الأخرى.

كذلك أعلنت السلطات الماليزية بدء شهر رمضان، وهنأ رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بهذه المناسبة. وفي السياق أعلن المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا والسلطات في الصومال أن السبت هو غرة رمضان.

وفي تركيا ودول الاتحاد الأوربي التي تعتمد الحساب الفلكي، يبدأ رمضان يوم الغد أيضاً.

وتتقدم “كلنا شركاء” إدارةً ومحررين ومراسلين للشعب السوري والأمة الإسلامية بالتهاني بهذا الشهر المبارك، سائلين المولى أن يجعله شهر نصر وعز وفرج وتمكين لسوريا وشعبها.