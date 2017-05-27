السبت غرة رمضان في 19 دولة عربية

فيما لم تعلن 3 دول نتيجة تحري رؤية الهلال حتى الساعة 20:18 ت.غ

كلنا شركاء: الأناضول

أعلنت 19 دولة عربية، مساء اليوم، أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، فيما لم تعلن 4 دول نتيجة تحري الهلال حتى الساعة 20:00 ت.غ.

فمن جهتها، أعلنت دول الخليج الست (السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان)، مساء اليوم الجمعة، في إفادات رسمية منفصلة صادرة عن الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن تحري رؤية الهلال أن غدا السبت، هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي الجزائر، أعلنت لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية في بيان أن السبت أول أيام رمضان بالبلاد.

وفي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية الموقتة ومقرها البيضاء (شرق)، في بيان، أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان.

بدورها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مساء اليوم، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان بالبلاد.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء في بيان، أن السبت أول أيام رمضان.

كما أعلن مفتي عام الأردن أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في بيان، أن السبت أول أيام شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت إذاعة مقديشو الحكومية بالصومال، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

بدوره أعلن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان أن السبت أول أيام شهر رمضان، بحسب التلفزيون الرسمي.

وفي تونس أعلن مفتي البلاد في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وفي العراق أعلن الوقف السني في بغداد، ووزارة الأوقاف في حكومة الإقليم الكردي شمالي البلاد، بأن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان.

غير أن الشيعة في العراق أعلنوا صيام رمضان بعد غد الأحد، بحسب بيان مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني صدر اليوم.

وعلى مدى السنوات الماضية درج الشيعة في العراق على بدء صيام رمضان بعد المذهب السني بيوم واحد.

كما نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وفي بيروت، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية (ممثل للسنة)، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الجمعة هو المكمِّل لعدة شهر شعبان، ويكون يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وكان المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة المرجع الشيعي في لبنان، محمد حسين فضل الله أعلن، الإثنين الماضي، أنَّ “يوم السَّبت هو أول أيام شهر رمضان”، وذلك بحسب الحسابات الفلكية المعتمد عليها.

وفي اليمن، أعلن وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية، أحمد عطية، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه أمس، أن “الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت، هو أول أيام شهر رمضان”، وهو نفسه ما أعلنه الحوثيون.

يشار إلى أن الدول العربية التي لم تعلن حتى الساعة رؤية الهلال هي موريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر.

وبعيدا عن الدول العربية، يبدأ في الجمهورية التركية صيام شهر رمضان غدا السبت، بحسب الحسابات الفلكية التي تعتمد عليها البلاد.

وفي إثيوبيا أعلن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمد أمين جمال، في مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا، مساء اليوم، أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان في البلاد.

والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا هو هيئة مستقل، وتعتبر الممثل الشرعي للمسلمين في البلاد.

كما أعلنت الجمعية الإسلامية للأئمة والمرشدين بإيطاليا في بيان، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن معظم بلدان العالم الإسلامي، أعلنت، أن غدًا السبت هو أول شهر رمضان المبارك.