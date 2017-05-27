(İHH) تنظم حفل تخرج ليتامى سوريين جنوبي تركيا

كلنا شركاء: رضوان كوركولي تاش- الأناضول

نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، حفلة تخرج لـ 23 طفلا يتيما سوريا كانوا يدرسون في روضة للأطفال بولاية “كليس” جنوبي تركيا، في إطار فعاليات “أيام التضامن مع الأيتام”.

وأوضحت الهيئة، اليوم الجمعة، في بيان أنها نظمت حفل تخرج للأطفال اليتامى الذين يدرسون في “روضة كليس”،أنشأتها الهيئة في 2016، بالولاية.

وانطلق الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلله تنظيم بعض المسابقات والألعاب للأطفال، ومسابقة للشعر والغناء.

وأشار المعلم السوري في الروضة “إمام عبد الحي”، في البيان، إلى أن الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم جراء الصراع الدائر في سوريا، خضعوا للمناهج الدراسية لوزراء التربية والتعليم التركية.

وأوضح عبد الحي، أن عدد الطلاب الأيتام الذين يتلقون التعليم في الروضة 70 طفلا.

وأشار إلى أن تخرج 23 منهم، سيواصلون دراستهم في مدارس حكومية.

وقال: “يتلقى 70 طالبا التعليم في الروضة، تتراوح أعمارهم بين 3 و6 أعوام موزعين على 4 صفوف”.

وأضاف: “هدفنا الأساسي إنقاذ الأطفال من الآثار النفسية التي تركتها الحرب عليهم، والعمل على مساعدتهم لنسيان شعور فقدان آبائهم وأمهاتهم”.

وأعرب عبد الحي، عن شكره لتركيا شعبا وحكومة، لما تقدمه من مساعدات للاجئين السوريين.