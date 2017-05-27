عقيلة أردوغان: سنوظف ألف لاجئة سورية خلال عامين

في كلمة ألقتها بندوة حول تدريب السيدات السوريات ودمجهن بالمجتمع التركي

كلنا شركاء: لاله بيلديريجي- الأناضول

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، يوم الجمعة، إن لدى بلادها خطة لتوظيف ألف سيدة سورية لاجئة، خلال العامين القادمين، في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السيدة الأولى في ندوة حملت اسم “أمل ورؤية”، من تنظيم جمعية “التضامن الاجتماعي والتعليم ومركز التنمية المجتمعية”، (غير حكومية بإسطنبول)، التي تنشط في مجال تدريب السوريات ودمجهن بالمجتمع التركي.

وأوضحت أردوغان أن ذلك سيتم عقب تجاوز السيدات السوريات لدورات في اللغة التركية، وأخرى مهنية، بالتعاون مع وزارة التربية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت عن تقديرها لمشاريع الجمعية (تعرف اختصاراً باسم “توغيمدر”)، في تعليم وتدريب السوريات، في تركيا.

وأشارت أردوغان أن بلادها احتضنت نحو 3 ملايين لاجئ سوري، منذ اندلاع الحرب قبل 6 سنوات، مشدّدة على أن تعلم اللغة التركية هو السبيل الوحيد لجعلهن يتكيفن مع المجتمع؛ “لأن التواصل الجيد والفاعل كاف لحل مشاكل كثيرة”.