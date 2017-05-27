روسيا: اختبرنا 200 نموذج سلاح بسوريا

وقال ماكوشييف، إن العلماء العسكريون، شاركوا في اختبار وتقييم استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، في سوريا.

وشدد ماكوشييف، على أن “هذا يسمح بتعديل وتطوير خطط نظم الأسلحة”، وفقا لما ذكرت وكالة سبونتيك” ووسائل إعلام روسية.

وأشار ماكوشييف، بأن العسكريين سيواصلون جمع البيانات بشأن استخدام الأسلحة والقوات في سوريا “لهذا ينبغي تنظيم على أساس دائم جمع وتحليل نتائج الاختبار على أرض المعركة، فضلا عن تطبيقها العملي لتدريب القوات، بمشاركة من المعاهد المتخصصة والأكاديميات”.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، أن جزءا من أوجه القصور والعيوب في معدات الجيش الروسي، جرى تحديدها في سياق عملية مكافحة الإرهاب في سورية، إذ استطاع المختصون من وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري الروسي، تحديدها بشكل نهائي.

ووفقا له، فإن هذه العيوب كانت تحمل طابعا بنيويا أو تصنيعيا أو تشغيليا.