بعد تعديل ميزان القوى عسكرياً… مكاسب بوتين في سوريا تحت المجهر

كلنا شركاء: جورج عيسى- النهار

بعد سقوط حلب في يد جيش الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تمكّن بوتين من تعديل مركز ثقل التوازن السياسي في الشرق الأوسط لصالح بلاده. فالحديث عن إسقاط الأسد أو على الأقلّ البحث في مصيره بدون الروس، إمّا انتهى أو كاد.

وعلى صعيد أوسع، بات الإسرائيليّون مضطرّين للتنسيق معه على مستوى تحليقهم فوق المناطق السوريّة وقصفهم للأهداف “المشبوهة” داخلها. والإيرانيّون الذين طالبوا الروس بالتدخّل في صيف 2015 دفعوا أثماناً على صعيد قيادة العمليّات العسكريّة على الأرض. ولعلّ نجاح بوتين في استمالة أردوغان وصبّ الزيت على نار الشرخ التركي-الغربي، كان مكسباً إضافيّاً في هذا الإطار.

لكنّ تمكّن موسكو من تحقيق هذه النقاط وغيرها هو إنجاز استراتيجيّ ذو طابع تنافريّ بالربط مع إطار النزاع الزمنيّ. فكلّما طال أمد الصراع في سوريا، تهالكت المكاسب إلى حدّ تحوّلها عبئاً على كاهل الروس. وبعد سنتنين ونصف سنة من الانخراط العسكري لروسيا في سوريا، يمكن طرح الأسئلة مجدّداً عمّا استطاع الكرملين أن يحقّقه بعد إسقاطه لحلب بالتوازي مع تولّي إدارة أميركيّة جديدة مقاليد الحكم في واشنطن. فقد حاول الكرملين وضع ثقله العسكريّ في التعجيل بالوصول إلى حلول سياسيّة من دون أن يحقّق ما يُذكر في هذه المعادلة. فلا هو توفّق في استبدال جنيف بأستانا، ولا نجح في فرض مسوّدة دستور جديد على البلاد وإرساء حلّ سياسيّ قابل للحياة.

وإن كان الكرملين قد نجح في تقليص النفوذ الإيراني على الرئيس السوري، فإنّه فشل في إلغاء هذا التأثير خصوصاً على مستوى فرض محطّات متفرّقة من وقف لإطلاق النار أو وقف للتغيير الديموغرافي. وعجزت روسيا أيضاً عن استثمار “انتصاراتها” داخل سوريا عبر تحويلها إلى ضغط على الغرب لرفع عقوباته التي فرضها عليها بعد ضمّها للقرم.

القدرات القتالية لروسيا

عسكريّاً، تحدّث المراقبون عن قدرة الميدان السوري على اختبار عمليّات التحديث الشاملة التي أجرتها روسيا لقدرات جيشها القتالية والتقنية. ونظروا إلى نشر موسكو لمنظومة الصواريخ الدفاعية أس-400 كمحوّل استراتيجي لموازين القوى على شرق المتوسّط لصالح الروس. لكنّ قصف الولايات المتحدة لمطار الشعيرات في نيسان الماضي بصواريخ التوماهوك، من دون أن تتحرّك موسكو، حتى مع الإبلاغ الأميركي المسبق لقيادتها، أبطل جزءاً وازناً من تلك النظرة. لا بل يطرح ذلك الحدث مزيداً من علامات الاستفهام عن سبب قيام الإعلام الروسي بالترويج مراراً لصواريخ أس-500 المستقبليّة في حين أنّ الجيل الحالي منها لم يُختبر حين سنحت الفرصة.

والتحدّي الأميركي للدور الروسي في سوريا لم يقتصر فقط على هذه المنظومة الدفاعيّة. فحين قادت موسكو عمليّة إنشاء مناطق لخفض التوتّر في البلاد، هدفت عمليّاً إلى استباق أيّ تحرّك أميركيّ باتجاه إقامة “مناطق آمنة” تحدّدها بشروطها الخاصّة. كما أرادت أيضاً من خلالها منع طيران قوّات التحالف من التحليق فوق المناطق المشمولة بالاتفاق. لكنّ الهدف الأخير لم يتحقّق، لأنّ مسؤولاً في وزارة الخارجيّة الأميركيّة أبلغ الى صحيفة “الوول ستريت جورنال” الأميركيّة أنّ هذه المناطق لا يمكنها أن “تحدّ” مهمّة واشنطن باستهداف داعش “بأي حال من الأحوال”.

وتفرض هذه الوقائع قراءة جديدة للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط لمعرفة ما إذا كان حقاً يفقد القمّة التي تربّع على عرشها حتى أوائل هذه السنة. عمليّاً، يقتضي أن يترافق الحديث عن المكاسب الاستراتيجيّة مع إمكانيّة قطف ثمارها على المديين المتوسّط والبعيد. وهذا ما بدأ المتابعون يشكّكون به مؤخّراً، بعدما كانت تحليلاتهم متفائلة بداية هذه السنة بالنسبة لمصالح روسيا المستقبليّة.

المدير السابق لمشروع جامعة بيركلي للدراسات الأوراسيّة والأوروبيّة الشرقيّة إدوارد ووكر، وصف المكاسب الروسيّة بأنّها “موقّتة”. ورأى في مقاله ضمن صحيفة “موسكو تايمس” الروسيّة أنّه مع استمرار الأوضاع السياسيّة والعسكريّة على حالها في سوريا، لن تغيّر موسكو سياستها هناك، قبل الانتخابات الرئاسيّة الروسية سنة 2018 على الأقلّ.

كلفة التدخل

عندها سيبدأ بوتين ومستشاروه بالتساؤل عن “تفوّق كلفة التدخل على منافعه”. وأضاف ووكر أنّ روسيا تواجه مشكلة “غياب تناسق المصالح” في سوريا لأنّ الأخيرة دولة بعيدة نسبياً عنها كما أنّ التجارة بينهما “لم تكن يوماً ذات أهمية”. وبينما لا يبدو الكرملين في وارد إعادة إطلاق الاقتصاد السوري، تبرز المصالح السياسية والأمنية الحقيقيّة للروس في المنطقة الأوراسيّة بحسب اعتقاده.

أمّا المعلّق السياسي والعسكريّ في شبكتي “سي أن أن” “فوكس نيوز” الأميركيّتين للتلفزيون جوزف ميكالّف فقد توقّع ضمن موقع “ميليتاري” الأميركي، أن يسعى بوتين “لتغيير قواعد الاشتباك” مع الغرب. وسيتجلّى ذلك عبر زيادة الدعم لليمين الأوروبي المتطرّف أو تصعيد النشاط الديبلوماسي الروسي بين زبائن سابقين لدى الاتحاد السوفياتي مثل نيكاراغوا. فبالنسبة إلى ميكالّف، تشبه استراتيجيّة بوتين “التعويضيّة” “مقامراً خاسراً يستمرّ في مضاعفة رهانه وهو مقتنع بأنّ الأوراق ستجعل الأحداث تصبّ في مصلحته”. ويتابع الباحث انتقاده الحادّ لفشل الرئيس الروسي فيكتب أنّه مع تزايد الصعوبات الاقتصادية بسبب حربه في سوريا، كان الاتحاد السوفياتي، لو قدّر له الاستمرار حتى اليوم، سيخفض “يخفّض رتبة” بوتين “أو على الأقلّ أن ينقله إلى قاعدة الكاي. جي. بي. في كاماشاتكا” (أقصى شرق روسيا).