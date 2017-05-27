غاراتٌ إسرائيليةٌ تستهدف مواقع لقوات النظام في القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع قوات النظام في ريف القنيطرة صباح اليوم السبت 27 أيار/مايو.

ونقلت إذاعة (شام إف إم) الموالية عما قالت إنها مصادر خاصة قولها إن “طائرة إسرائيلية دون طيار تستهدف مجموعة للجيش أثناء تقدمها خلف خطوط المسلحين على الطريق الواصل بين الحميدية – أبو شبطة، ما أدى لارتقاء 3 شهداء”.

ومن جهتها، أكدت صفحة (القنيطرة الحدث) المقربة من ميليشيات النظام في القنيطرة، أن القتلى الثلاث من قوات النظام قتلوا في الاشتباكات مع كتائب الثوار على أطراف بلدة (الحميدية) في القنيطرة، وهم (الملازم سليمان صالح ـ محمد علوش ـ محمد جنان).

وقال الناشط (عبد السلام الجولاني) في حديث لـ (كلنا شركاء)، إن الاشتباكات في محافظة القنيطرة خلال الساعات الماضية جرت بين الميليشيات الموالية للنظام، فقد حاولت ميليشيا (فوج الجولان) بقيادة “محمد حيمود”، اقتحام بلدة (جبا) شمال القنيطرة، واندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين ميليشيا (صقور القنيطرة) المتمركزة في البلدة، استخدم خلالها الطرفان الأسلحة الثقيلة.

ورجّح (الجولاني)، أن يكون قتلى قوات النظام سقطوا في الاشتباكات بين الميليشيات الموالية للنظام شمال القنيطرة.

وكشفت صفحة (فوج الجولان) التابعة لميليشيا (فوج الجولان) عن “تسجيلات صوتية لأحد عناصر لجان جبا التابع للواء صقور القنيطرة وهو يتواصل مع المسلحين ويعلمهم بما يجري في جبا، ويطلب منهم أن يبقوا جاهزين لحين أن يطلب منهم الرمي على كمائن ومكان تمركز قوات فوج الجولان”.