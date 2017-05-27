قوات النظام تسيطر على مناجم الفوسفات في الصوانة وخنيفيس شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الجمعة 26 أيار/مايو، سيطرتها على مناجم الفوسفات في كل من منطقتي الصوانة وخنيفيس في الريف الجنوبي الشرقي لحمص، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بسيطرة قوات النظام مع “القوات الرديفة” (الميليشيات الموالية) أمس على سلسلة جبال الأبتر ومنطقة الصوانة ومناجمها ومنطقة خنيفيس ومناجمها بالريف الجنوبي الشرقي لحمص وصولاً إلى طريق دمشق تدمر، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.

كما سيطرت قوات النظام اليوم على منطقة وقرية العليانية جنوب خنيفيس، وقضت على أعداد من عناصر “داعش”، ودمرت أسلحتهم وعتادهم، بحسب “سانا”.

ومن جهتها، أكدت تنسيقية مدينة تدمر انسحاب تنظيم “داعش” من موقعه بالقرب مناجم الفوسفات ومحيطها قرب مدينة تدمر، دون أية اشتباكات، مكذّبة ما يروّجه إعلام النظام عن معارك في المنطقة.

ويأتي التقدم الجديد لقوات النظام وميليشياته بعد ساعات من سيطرتها على منطقة الباردة وجبل زقاقية خليل شرق المنطقة بـ 6 كم، والسيطرة نارياً على قرية البصيري جنوب الباردة بـ 8 كم.

وتُعد مناجم الفوسفات في كل من الصوانة وخنيفيس من أكبر مناجم الفوسفات في سوريا، وبحسب إحصائية رسمية تعود لعام 2010، تمتلك سوريا احتياطياً من الفوسفات يقدر بنحو 1.8 مليار طن، ولا سيما في منطقة خنيفيس.