رمضان عند (السيستاني) يبدأ في يوم وعند (خامنئي) في يوم آخر

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خالف المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، في تحديد أول أيام شهر رمضان.

وأفاد بيان لمكتب السيستاني في النجف بالعراق، بأنه لم يثبت لدى السيستاني رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب يوم الجمعة في العراق والمناطق المجاورة له، وعلى ذلك فإن يوم السبت يكون مكملاً لشهر شعبان ويكون يوم الأحد أول أيام شهر رمضان.

إعلان السيستاني، خالف إعلان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الذي أقر يوم السبت، أول أيام الشهر الفضيل. ويخالف السيستاني في إعلانه أيضاً الوقف السني في العراق، والدول العربية والإسلامية كافة.

وشهد رمضان هذا العام أكبر توافق منذ سنوات طويلة حول بدايته، حيث كانت تنقسم العديد من الدول العربية والإسلامية حول إعلان بدايته، ونهايته.