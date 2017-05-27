درعا تتلقى 125 غارةً جويةً وبرميلاً متفجراً خلال أيام

إياس العمر: كلنا شركاء

وصل عدد الغارات الجوية والبراميل المتفجرة التي استهدفت المناطق المحررة من محافظة درعا منذ يوم الإثنين الماضي (22 أيار/مايو) وحتى اليوم إلى 125 غارة، عقب توقف استهداف الطيران الحربي الروسي ومروحيات النظام للأحياء المحررة، بعد اتفاق مناطق “خفض التصعيد” الموقع في (الأستانة).

وقال الناشط هاني العمري، إن اتفاق مناطق “خفض التصعيد”، أصبح من الماضي، فالطيران الروسي ومروحيات النظام لم تتوقف عن استهداف المناطق المحررة من درعا خلال الأيام الأربعة الماضية، بالتزامن مع محاولات قوات النظام استعادة النقاط التي خسرتها في الأيام الماضية.

وأضاف العمري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عدد غارات الطيران الحربي الروسي على الأحياء المحررة من درعا وصل إلى 65 غارة خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما استهدفت مروحيات النظام تلك الأحياء في نفس الفترة بـ 48 برميلاً متفجرا.

وأشار إلى أن مروحيات النظام استهدفت مدينة (بصرى الشام) بأربعة براميل متفجرة، كما استهدفت بلدتي (معربة ـ إبطع) بثمانية براميل متفجرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال العمري إن قوات النظام في أحياء درعا المحطة استهدفت الأحياء المحررة في درعا البلد بأكثر من 30 صاروخ (فيل) ومئات قذائف المدفعية والهاون، خلال محاولاتها للتقدم والوصول إلى الحدود السورية الأردنية، والتي بدأتها قوات النظام وميليشيا (حزب الله) منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، للسيطرة على معبر درعا القديم.