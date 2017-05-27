قتلى في مواجهاتٍ بين (داعش) و(تحرير الشام) في جرود عرسال

وليد الأشقر: كلنا شركاء

دارت فجر اليوم السبت (27 أيار/مايو)، اشتباكاتٌ بين مع هيئة تحرير الشام وتنظيم “داعش” في جرود عرسال في القلمون الغربي، سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأفادت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، بمقتل 16 مقاتلًا من تنظيم “داعش” وإصابة آخرين، جراء صد عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى محاولة التقدم لهم على مخيمات اللاجئين السوريين في جرود عرسال في القلمون الغربي فجر اليوم.

ومن جهته، أفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني بأن مجموعات كبيرة من تنظيم “داعش” شنّت فجر اليوم هجوماً عنيفاً من ثلاثة محاور على مواقع هيئة تحرير الشام وسرايا أهل الشام في جرود عرسال، وهي محاور (شميس العجرم، خربة داوود، والشاحوط سرج النموره)، باتجاه (وادي حميد، الملاهي، العجرم، خربة يونين).

وأكد المصدر مقتل 32 عنصراً من “داعش”، و5 عناصر من هيئة تحرير الشام، و6 عناصر من سرايا أهل الشام، خلال الاشتباكات، ووثق أسماء القتلى من “داعش”، وهم:

1- المسؤول العسكري المدعو “أبو عرب”

2- المسؤول الميداني المدعو “يوسف علايا”.

3- المسؤول الميداني المدعو “أبو جاسم بحبوحه”.

4- المسؤول العسكري المدعو “أبو همام”.

5- مسؤول مجموعة ملقب بـ “مدافع”.

6- مسؤول مجموعة ملقب بـ “أبو محمود”.

إضافة لتواجد 27 جثة من مسلحي “داعش” في أيدي (الهيئة) وسرايا أهل الشام، بحسب “الإعلام الحربي المركزي”.

وتتقاسم هيئة تحرير الشام وتنظيم “داعش” السيطرة على الجرود الشرقية لبلدة عرسال اللبنانية، والتي تقع في المحور الغربي لبلدات القلمون الغربي.