بمناسبة رمضان… فصائل ثورية ودور قضاء تصدر عفواً عن الموقوفين

زيد المحمود: كلنا شركاء

أصدرت عدة فصائل ثورية ودور قضاء في الشمال السوري، قراراتٍ بالعفو عن الموقوفين في سجونها، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأصدرت الهيئة القضائية لحركة أحرار الشام الإسلامية عفواً بناءً على توجيهات قائد الحركة “أبو عمار العمر”، ويشمل السجناء الذين أمضوا نصف المدة، وحسُن سلوكهم في الفترة التي قضوها في السجن، كما عفا فيلق الشام عن السجناء الذين أمضوا نصف المدة، وحسُن سلوكهم في الفترة التي قضوها في السجن، في حين لم يشمل العفو الجرائم التي تخص أمن الثورة.

وأفاد بيان للقيادة العامة لهيئة تحرير الشام، ووقّع عليه قائد (الهيئة) المهندس هاشم الشيخ، بإصدار عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 30 شعبان 1438.

وحدد البيان شروطاً للعفو، حيث يُمنح للمحكوم تعزيراً في الدعاوى الجنائية والأمنية ممن أمضى نصف مدة العقوبة، والموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم قضائي، على ألا يكون توقيفه بجرم معاقب عليه بحد أو قصاص.

ويستثنى من العفو كل محكوم بالقصاص، أو بالحد، أو بحق شخصي ما لم يعف المدعي أو يؤدي المحكوم عليه الحق المترتب بذمته، كما لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

كما أعلنت كلٌ من المحكمة الشرعية في مدينة كفرتخاريم ودار القضاء في سلقين بريف إدلب، عن إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين لديهم ممن أمضوا نصف الحكم المتخذ بحقهم، ممن أثبتوا حسن السلوك، مع استثناء المحكوم عليهم بالقصاص، أو بذمتهم حقوق مالية.

ونقلت وكالة “إباء” عن رئيس محكمة سلقين “أبو عمر الدمشقي” قوله إن عدد الذين استفادوا من العفو قرابة 60 محكوماً في محكمة سلقين فقط.