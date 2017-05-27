وزارة الدفاع الروسية: (سوريا الديمقراطية) فتحت ممراً لـ (داعش) باتجاه تدمر

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية ميليشيات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع تنظيم “داعش” لفتح ممرٍ آمنٍ لمسلحيه للخروج من الرقة باتجاه تدمر.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، قوله: “يوم 25 مايو، استهدفت الطائرات الروسية قافلة للإرهابيين مؤلفة من 39 شاحنة بيك آب محملة بالأسلحة كانت في طريقها من الرقة إلى تدمر، دمرت منها 32 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم تصفية أكثر من 120 إرهابيا”.

وأوضح المصدر أنه “وفقاً لمعلومات أكدتها عدة قنوات مستقلة في الرقة، جرى الاتفاق بين قيادة القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، وقادة داعش العاملين في المنطقة، لفتح طريق آمن لهم من الجهة الجنوبية، يتيح لهم فرصة الخروج من المدينة بحرية، بشرط أن يتوجهوا باتجاه تدمر”.

ومن جهته، نقل موقع “كوردستريت” عن الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية “طلال علي سلو” قوله في منشور على صفحته الشخصية في “فيس بوك” إن “روسيا اليوم” دخلت ما أسماه “المؤامرة والبعد عن المصداقية”، موضحاً بأنها نشرت معلومات “كاذبة”، والدليل حسب تعبيره “أن الجهة الجنوبية التي يدعون إنه تم الاتفاق على فتح ممر منها لتوجه إرهابيي داعش باتجاه تدمر، هي الجهة الوحيدة منذ بداية حملة التحرير وحتى الآن لا وجود نهائياً لقوات سوريا الديمقراطية فيها”، مشيراً إلى أنهم موجودون ويقومون بالسيطرة على الجهات الثلاث الشمالية، الشرقية، والشرقية الغربية فقط، حسب قوله.