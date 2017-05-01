مصرع الشقيق الثاني لعضوٍ في مجلس الشعب فداءً لـ (بشار الأسد)

غيث علي: كلنا شركاء

فقدت عضو مجلس الشعب التابع للنظام، “أشواق عباس”، الخميس 25 أيار/مايو، شقيقها الثاني فداءً لبشار الأسد، حيث لقي مصرعه خلال مشاركته القتال في صفوف قوات النظام في ريف حلب.

ونعت مصادر إعلام موالية، ومنها “شبكة أخبار باملاخا” على “فيسبوك”، الملازم شرف “جميل أيوب عباس”، شقيق عضو مجلس الشعب “أشواق عباس”.

وأشار المصدر إلى أن “جميل” لقي مصرعه “دفاعاً عن أرض الوطن في معارك البطولة والشرف بريف حلب”، “وسيتم تشييع جثمانه الطاهر ظهر اليوم (الجمعة) إلى مثواه الأخير في قريته حيث يوارى الثرى بجانب أخيه الشهيد”.

وتنحدر “أشواق” من قرية باملاخا التابعة لـ حمام واصل في ريف طرطوس، وكانت قد فقدت أخوها “بشار” في شهر نيسان/أبريل من العام 2012 خلال قتاله إلى جانبه قوات النظام.

وتعرّف القنوات الموالية “أشواق” على أنها أستاذة العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة دمشق، ويعرف عنها موالاتها للنظام ودفاعها عنه. وبمقتل كل من “بشار” و”جميل”، لم يبق لـ “أشواق” من الإخوة الذكور سوى “رافع”.