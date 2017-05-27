تركيا توقّع صفقة مهمّات عسكرية مع الإمارات العربية المتحدة

كلنا شركاء: ترك برس

وقّعت المؤسسة التركية للصناعات الميكانيكية والكيماوية صفقة عسكرية بقيمة 20 مليون دولار، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على تسليم دفعة المهمّات والتجهيزات العسكرية للإمارات المتحدة خلال سنة واحدة من توقيع الاتفاقية.

وذكر المدير العام للمؤسسة التركية للصناعات الكيماوية والميكانيكية “أحمد تاشكن” بأنّ تعاون الإمارات العربية المتحدة مع المؤسسة التركية وثيق جدا وقوي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسة التركية للصناعات الكيماوية والميكانيكية حققت صادرات متعلقة بالمنظمومة الدفاعية، العام المنصرم، بقيمة 118 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين المؤسسات التي تلبي الاحتياجات المتعلقة بالمنظومة الدفاعية.